В Україні почав діяти візовий режим з Росією

Уряд запровадив тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян Росії

ДПСУ перевірятиме росіян при в’їзді в Україну за новою схемою

Від 1 липня в Україні набув чинності візовий режим з Росією.

Таким чином, від сьогодні, 1 липня (день набуття чинності рішення Кабміну) громадяни Російської Федерації не зможуть потрапити на території України без отримання візи.

Крім того, установлено, що громадяни РФ – жителі прикордонних регіонів Російської Федерації в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Відповідну постанову про запровадження візового режиму Кабінет міністрів ухвалив 17 червня.

«Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим», – заявив тоді премʼєр-міністр Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.