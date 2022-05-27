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    Думки вголос

    Візи для Росіян? Вдумайтесь, про що ми говоримо!

    Жоден росіянин до кінця війни не має права навіть дивитись у сторону України - Візи для Росіян? Вдумайтесь, про що ми говоримо!
    Жоден росіянин до кінця війни не має права навіть дивитись у сторону України
    фото: ЗСУ

    Латвія припинила видачу віз росіянам у перший же день війни

    Альо! Які візи з Російської Федерацією? Я шото не доганяю радості наших співгромадян стосовно доручення уряду розробити візовий режим із Росією після успішної електронної петиції. Який візовий режим, шановні?

    Повна заборона в’їзду на підставі орківського громадянства – й да свіданія. Незалежно від віку й статі, освіти й поглядів. Відколи руский в’їхав до нашої країни на танку і влетів на бомбардувальнику – ні про які візи не може бути мови. Лише заборона в’їзду. А виїзд – лише в форматі 300 (у кращому випадку) або 200 (стандарт).

    Для прикладу, Латвія припинила видачу віз росіянам у перший же день війни. Багато країн Євросоюзу зробили те саме. А наші лише зараз розіщедрилися на візовий режим! Та й то, таке враження, на відчіпного, аби хоч якось перекрити негативні рішення стосовно інших петицій з не меншою кількістю підписантів.

    Рішення про візи є запізнілим на 30 років максимум, на 8 – точно. А зараз, після повномаштабного вторгнення, не про візи треба говорити – а про заборону в’їзду!!

    Бо я собі слабо уявляю, аби згодом дунька убитого окупанта по візі приїхала відвідати місця бойової слави свого «героя». Чи пофоткати Бучу для свого інстаграму. Ні, не візи – а колодка на кордоні для кожного власника паспорта з двоголовою куркою.

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    Джерело: блог Остапа Дроздова

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    Теги: росія окупанти війна візи українці Україна петиція окупація #stoprussia
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    Візи для Росіян? Вдумайтесь, про що ми говоримо!