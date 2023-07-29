На Бахмутський напрямок РФ стягує додаткові сили і засоби – Міноборони
ЗСУ просуваються на півдні та сході
На Бахмутський напрямок росіяни стягують додаткові сили і засоби. ЗСУ поступово просуваються на лінії фронті на півдні та сході. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Українські військові продовжують рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. При цьому на північному фланзі тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби.
«У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження», – йдеться у повідомленні.
Також Маляр повідомила, що сьогодні українські військові поступово, але впевнено просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої. «Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі – тоді, коли дозволить безпека операцій», – зазначила Маляр.
Триває 521-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.
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