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Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
Портников: «Українці ще у часи Російської імперії виконували в армії дуже важливу функцію організації»
фото з відкритих джерел

«Росіяни так і не навчилися організовувати свій армійський побут»

Українці дуже давно, не тільки у радянський час, але й у часи Російської імперії виконували в армії важливу функцію організації, до якої росіяни наразі абсолютно не здатні. Про це в відеоінтерв’ю «Главкому» розповів український публіцист, письменник, журналіст Віталій Портников.

«Росіяни не мають до цього навіть не те що здібності, ні – цікавості. Вони не розуміють сенсу у цьому. Вони розуміють сенс у тому, як розікрасти армію. Це вони вміють. Але як організувати армію, як організувати побут армії, нормальне функціонування її як підприємства – ні, це абсолютно нецікаво для них. Армія – це виключно механізм вбивства», – каже журналіст.

Як зазначає Портников, це перша війна, у якій російська армія воює сама по собі, без українців.

«Велика війна без українців. У російській схемі було прийнято насміхатися над українцем-прапорщиком, над українцем-старшиною, над хазяйновитим українцем. Це завжди був предмет анекдотів і нелюбові. А тепер виявляється, що все ж таки хтось мав відповідати за те, щоби армія функціонувала як організм», – додав публіцист.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має значні резерви з точки зору кількості солдатів. Враховуючи останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки.

До слова, впродовж двох останніх місяців Росія почала формувати нові великі з'єднання для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію.

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Теги: Віталій Портников армія українці військові росіяни

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