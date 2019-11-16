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    Політика

    Слідство у справах Майдану з 20 листопада буде зупинено, – адвокат

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    Слідство у справах Майдану з 20 листопада буде зупинено, – адвокат

    Норму про забезпечення слідства у справах Майдану Верховна Рада не проголосувала – Закревська

    З 20 листопада слідство у справах Майдану буде зупинено щонайменше до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про Державне бюро розслідування.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала адвокат Небесної сотні Євгенія Закревська.

    «Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20.11.2019 Верховна Рада не проголосувала... «не встигла». Наступна спроба лише 3.12. Тобто 20.11.2019 в нас таки «чорна діра». Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство – зупиняється», – написала Закревська.

    Як раніше повідомлялося, з 20 листопада прокуратура втрачає повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до Державного бюро розслідування.

    15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт № 2116 про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

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    Нагадаємо, народні депутати України, під час обговорення законопроекту щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідування, підтримали правку щодо зміни голови органу. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів.

    Верховна Рада адвокат розслідування Державне бюро розслідувань
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