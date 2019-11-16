Слідство у справах Майдану з 20 листопада буде зупинено, – адвокат



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Норму про забезпечення слідства у справах Майдану Верховна Рада не проголосувала – Закревська

З 20 листопада слідство у справах Майдану буде зупинено щонайменше до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про Державне бюро розслідування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала адвокат Небесної сотні Євгенія Закревська.

«Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20.11.2019 Верховна Рада не проголосувала... «не встигла». Наступна спроба лише 3.12. Тобто 20.11.2019 в нас таки «чорна діра». Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство – зупиняється», – написала Закревська.

Як раніше повідомлялося, з 20 листопада прокуратура втрачає повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до Державного бюро розслідування.

15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт № 2116 про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

Нагадаємо, народні депутати України, під час обговорення законопроекту щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідування, підтримали правку щодо зміни голови органу. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів.