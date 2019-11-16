Експосол Канади назвав головне розчарування в Україні
Ващук розчарований, що після Майдану українські активісти та інтелектуали не змогли стати політичною силою
Експосол Канади Роман Ващук назвав головне розчарування за час своєї каденції в Україні.
Про це він розповів в інтерв’ю журналу «НВ».
«Майданні сили громадянського суспільства, всі ці активісти та інтелектуали, так і не змогли між собою домовитися, щоб стати політичною силою, з якою б рахувалися», – розповів він про своє головне розчарування.
За словами Ващука, настільки »тепличних умов» для цього, які створили міжнародні організації-партнери, «ще жодна група думаючих і діючих людей в Україні не мала».
«І я вважаю, що потрібно буде, аби вони самі себе спитали, чому ці всі можливості не були використані. Звісно, багато хто тепер опинився в різних середовищах і робить свою добру справу, але такої якоїсь спаяної об’єднаної сили, яка би певні ідеали і прагнення могла втілювати, так і не виникло», – наголосив експосол Канади.