Експосол Канади назвав головне розчарування в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експосол Канади Роман Ващук

Ващук розчарований, що після Майдану українські активісти та інтелектуали не змогли стати політичною силою

Експосол Канади Роман Ващук назвав головне розчарування за час своєї каденції в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю журналу «НВ».

«Майданні сили громадянського суспільства, всі ці активісти та інтелектуали, так і не змогли між собою домовитися, щоб стати політичною силою, з якою б рахувалися», – розповів він про своє головне розчарування.

За словами Ващука, настільки »тепличних умов» для цього, які створили міжнародні організації-партнери, «ще жодна група думаючих і діючих людей в Україні не мала».

«І я вважаю, що потрібно буде, аби вони самі себе спитали, чому ці всі можливості не були використані. Звісно, багато хто тепер опинився в різних середовищах і робить свою добру справу, але такої якоїсь спаяної об’єднаної сили, яка би певні ідеали і прагнення могла втілювати, так і не виникло», – наголосив експосол Канади.