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    Політика

    Експосол Канади назвав головне розчарування в Україні

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    Експосол Канади&nbsp;Роман Ващук&nbsp; - Експосол Канади назвав головне розчарування в Україні
    Експосол Канади Роман Ващук 

    Ващук розчарований, що після Майдану українські активісти та інтелектуали не змогли стати політичною силою

    Експосол Канади Роман Ващук назвав головне розчарування за час своєї каденції в Україні.

    Про це він розповів в інтерв’ю журналу «НВ».

    «Майданні сили громадянського суспільства, всі ці активісти та інтелектуали, так і не змогли між собою домовитися, щоб стати політичною силою, з якою б рахувалися», – розповів він про своє головне розчарування.

    За словами Ващука, настільки »тепличних умов» для цього, які створили міжнародні організації-партнери, «ще жодна група думаючих і діючих людей в Україні не мала».

    «І я вважаю, що потрібно буде, аби вони самі себе спитали, чому ці всі можливості не були використані. Звісно, багато хто тепер опинився в різних середовищах і робить свою добру справу, але такої якоїсь спаяної об’єднаної сили, яка би певні ідеали і прагнення могла втілювати, так і не виникло», – наголосив експосол Канади.

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