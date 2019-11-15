Нардепи підтримали зміну голови ДБР



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22 листопада 2017 року Роман Труба був призначений директором ДБР указом президента

Конкурсна комісія візьметься за обрання нового очільника Бюро

Народні депутати України, під час обговорення законопроекту щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідування, підтримали правку щодо зміни голови органу. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів.

«У зв’язку із тим, що змінився суттєво обсяг повноважень директора ДБР і статус органу, вважаємо, що в даному випадку потрібно, щоб конкурсна комісія обрала нового директора ДБР», — зазначив голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час обговорення.

Наразі керівником ДБР є Роман Труба. 16 листопада 2017 року — обраний конкурсною комісією директором Державного бюро розслідувань. 22 листопада Труба призначений директором ДБР указом президента

Нагадаємо, 17 жовтня парламентарі ухвалили за основу законопроект № 2116, відзначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

Тоді фракція «Європейська солідарність» заявила, що виступає категорично проти ухвалення законопроєкту 2116 і 2116-1 про Державне бюро розслідувань. «Цим законопроєктом Державне бюро розслідувань України перетворюється в абсолютно автономний орган підконтрольний виключно президенту», – заявив Артур Герасимов з трибуни парламенту.

Також Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань отримали право на зняття інформації з телекомунікаційних систем («прослуховування»).