Родичі героїв Небесної сотні пікетують Офіс президента



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До акції «Справам Майдану — труба?» долучилися адвокати, потерпілі під час Революції гідності та родичі героїв Небесної сотні Фото: Главком

Із 20 листопада генпрокуратура втрачає функцію розслідування: справами Майдану займатиметься ДБР

Ввечері 14 листопада біля Офісу президента зібралися активісти, які вимагають від генерального прокурора Руслана Рябошапки, президента Володимира Зеленського та директора Державного бюро розслідувань Романа Труби не зупинити розслідування у справах Майдану.

Про це передає кореспондент «Главкома» з місця події.

До акції «Справам Майдану — труба?» долучилися адвокати, потерпілі під час Революції гідності та родичі героїв Небесної сотні.

Протестувальники вимагають не допустити розвалу «справ Майдану». Із 2014-го ними займалося Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури на чолі із Сергієм Горбатюком. За цей час повідомили підозри 448 людям, передали до суду 298 обвинувальних актів, винесли 57 вироків.

Із 20 листопада генпрокуратура втрачає функцію розслідування. Незакінчені справи розділять між Державним бюро розслідувань і Національним антикорупційним бюро. «Справи Майдану» передадуть ДБР. Наразі відомо, що там не вистачає слідчих, та потрібен час на вивчення п'яти тисяч томів справ. Це може призупинити розслідування на невизначений час, вважають адвокати і родичі загиблих героїв.

Напередодні повідомлялося, що Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.