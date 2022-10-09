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Словаччина через Україну передала «подарунок» для Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаччина через Україну передала «подарунок» для Путіна
Фото: DMD Group

Ще дві гаубиці Zuzana-2 скоро прибудуть в Україну 

Україна отримає від Словаччини ще дві гаубиці Zuzana-2. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь і заявив, що у такий спосіб країна вітає російського диктатора з днем народження.

«До 70-річчя ми вручили черговий подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 надійшли до України. Протягом вихідних Путін отримав кілька подарунків, тож долучаємось і ми. І ще раз бажаємо всього найкращого та удачі Україні», – розповів він.

Zuzana-2:

  • була вперше представлена у 2008 році і є глибокою модифікацією розробленої ще у 1970-х роках чехословацької 152-мм САУ ShKH vz. 77 Danа;
  • її оснащено 155-мм гарматою, що збільшило далекобійність до понад 40 кілометрів;
  • майже на 5 кілометрів перевершує результат російської модернізованої САУ 2С5М «Гіацинт»;
  • її обладнано сучасною автоматизованою системою управління вогнем;
  • може здійснювати 5 пострілів за хвилину та 13 пострілів за перші 3 хвилини.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про постачання танків та систем ППО IRIS-T. Також відомо, що Данія, Норвегія і Німеччина оплатять виробництво гаубиць для України.

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Теги: Німеччина міністр зброя Словаччина путін Данія Норвегія лендліз подарунок

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