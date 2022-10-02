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Данія, Норвегія і Німеччина оплатять виробництво гаубиць для України

Надія Клочко
glavcom.ua
Данія, Норвегія і Німеччина оплатять виробництво гаубиць для України
Перші гаубиці Zuzana 2 Україна отримала від Словаччини у серпні цього року
фото з відкритих джерел

Постачання словацьких артилерійських установок Zuzana-2 розпочнеться наступного року

Данія, Норвегією та Німеччиною підписали зі Словаччиною листа про наміри, про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва та передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana-2. Про це повідомило МЗС Данії.

Загалом країни погодилися пожертвувати близько 685 млн крон (близько 92 млн євро). З них Данія вносить близько 230 млн крон (30,9 млн євро).

«Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною. Тому дуже важливо, щоб ми також підтримували боротьбу українців за свободу у довгостроковій перспективі», – заявив міністр оборони Мортен Бьодсков.

Крім того, у п'ятницю уряд Данії отримав підтримку парламенту на додатковий пакет пожертвувань Україні у розмірі 1,1 млрд данських крон (148 млн євро). Ці кошти допоможуть забезпечити постачання обладнання та озброєння для України.

«Багато країн вже надали великі суми, і загальна сума пожертв Данії на озброєння та військові потреби зараз становить майже 3,8 млрд данських крон. Але необхідні довгострокові та постійні внески. Тому важливо, що сьогодні ми можемо подати нашу спільну угоду про фінансування великої кількості САУ Zuzana-2», – сказав Бьодсков.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що йдеться про 16 словацьких установок, а постачання розпочнеться наступного року, повідомляє Tagesschau.

«Ми продовжимо брати участь [у постачанні зброї] у різний спосіб, як ми це робили разом з партнерами. Тому ми зможемо поставити Україні наступного року 16 систем колісних гаубиць Zuzana 2, які профінансовані Німеччиною спільно з Данією та Норвегією і зроблені у Словаччині», – сказала голова німецького оборонного відомства.

Zuzana 2це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібром 155 мм. Максимальна дальність стрільби становить 41 км, екіпаж складається з трьох осіб, а автоматична система зарядки дозволяє робити шість пострілів за хвилину.

Нагадаємо, у серпні Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. 

Також відомо, Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.

Додамо, як стало відомо раніше, Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає навіть на озброєнні Бундесверу. 

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Теги: Німеччина війна Норвегія Данія озброєння

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