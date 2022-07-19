Словаччина відмовиться від співпраці з «Росатомом»

Словацький прем'єр визнав, що цей процес не буде швидким

Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії

Упродовж кількох місяців Словаччина веде переговори з метою знаходження постачальників ядерного палива для АЕС на заміну «Росатому». Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні, пише «Укрінформ».

«Якщо говорити про атомну енергетику, то так – більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом. Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо», – підкреслив Геґер.

За його словами, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, «при цьому в усіх сферах – чи то газ, нафта чи атомне паливо».

При цьому, словацький прем'єр визнав, що цей процес не буде швидким.

Раніше рашисти, якими керує «Росатом», вкрали дані лабораторії ЧАЕС.

Пізніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС перебуває у власності «Росатому».

Також стало відомо, що рашисти знищили на території Чорнобильської атомної електростанції новітню лабораторію вартістю 6 млн євро. На базі лабораторії перебували високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які потрапили до рук ворога.

Читайте також: