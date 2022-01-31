Справа про державну зраду. Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Порошенко закликав Зеленського перестати жити серіалами

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав чинного президента України Володимира Зеленського припинити створювати «серіальну» реальність та зайнятися захистом держави. Він наголосив, що усі покази по так званій «вугільній справі» вже вичерпно дав слідству, і не збирається надалі грати ту роль, яку придумали «сценаристи та відеорежисери кварталівського «шапіто» з їх зовсім недоречним зараз серіалом».

«Якщо вже говорити про державну зраду, конче необхідна присутність Зеленського. От кого треба викликати на очну ставку. Як мінімум, йдеться про його злочинну бездіяльність у питаннях про посилення обороноздатності країни – на тлі даних найпотужніших розвідок світу про посилені приготування росіян до повномасштабного вторгнення в Україну. Саме це сьогодні турбує українців. А також і закупівлі на 3 млрд доларів вугілля в країни-агресора і електроенергії в Україні та Білорусі», – говорить лідер опозиції.

Порошенко наголошує, що усім очевидно, «крім Зеленського», що найбільший ворог України – Путін.

«І щоб зупинити його, влада має нарешті дослухатися до порад проєвропейської опозиції. Внутрішні війни грають сьогодні на руку ворогу. Ключ до перемоги – лише в єдності всього українського суспільства і всього цивілізованого світу», – наголошує Порошенко.

Політик вважає, що «вже час припинити серіалити і подивитися в обличчя реальності».

Також Порошенко назвав виконавців та замовників своєї справи.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

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