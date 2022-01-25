У мами – майна на 20 млн, а «слуга» Клочко бере з бюджету компенсацію на житло

Клочко з дружиною при цьому є офіційними мільйонерами

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко, мама і сестра якого за останні 2 роки, не маючи відповідного доходу, скупились майном на орієнтовно 20 мільйонів гривень, щомісяця отримує від держави по 20 тисяч гривень в якості компенсації на оренду житла у Києві. Про це йдеться в сюжеті Марії Землянської для Bihus.Info.

Так, за минулий рік з бюджету на оренду житла для Андрія Клочка виділили 236 тисяч гривень. У 2020 – під 160 тисяч, а у перший рік каденції, у 2019-му, нардеп отримав 20 тисяч гривень.

Клочко з дружиною при цьому є офіційними мільйонерами. Відповідно до останньої поданої декларації за 2020 рік сам нардеп отримав 517 тис. грн зарплатні і 820 тис. грн від продажу авто. Дружина нардепа також отримала 368 тис. грн з продажу транспортного засобу, а також дохід від підприємницької діяльності – майже 3,4 млн грн. Свій ФОП Неля Клочко зареєструвала у квітні 2019-го і одразу почала показувати мільйонні заробітки.

Окрім доходів, родина Клочків мала й мільйонні заощадження. Тільки в готівці на двох з дружиною нардеп задекларував 3,5 млн грн та 200 тисяч доларів.

При цьому офіційно власного житла у Києві Клочко не має. У його декларації зазначена орендована квартира на 100 квадратів на околиці. Схоже, що це на неї йде отримана з бюджету компенсація. В оголошенні на сайті нерухомості, квартиру майже такої ж як у декларації Клочка площі пропонують за 19 тис. грн на місяць, що співпадає з виділеною з бюджету сумою.

Попри відсутність житла, народний депутат ледь не щороку оновлює автопарк. Так за останні кілька місяців у його родини з’явилося два нових кросовера – Volvo 2017-го року та Lexus 2018-го.

Volvo, за офіційною інформацією з декларації, коштувала 900 тис. грн, Lexus в декларації поки відсутній, бо ймовірно оформлений на дружину. Ціни на такі авто на вторинці стартують від 1,3 млн.

На питання журналістів, чи вважає Клочко нормально, маючи такі доходи і постійно оновлюючи автопарк, отримувати компенсацію на оренду квартири з бюджету, нардеп відповів, що це законно: «Я точно не порушую закон».

Журналісти раніше повідомили, що 70-річна мати народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка Наталія протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість цього майна становить приблизно 14,5 мільйона гривень. Почала вона його купувати, коли син потрапив до Верховної Ради. Журналісти акцентують увагу на тому, що у самого нардепа, відповідно до декларації, власного житла немає.

8 вересня Клочко написав у Facebook, що з нерухомістю матері допомогла сестра, яка «є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії». Він же нібито до майна матері стосунку не має.

Після цього журналісти перевірили сестру Андрія Клочка. Виявилося, що офіційно його сестра заробляє 10 тисяч гривень на місяць, живе на Троєщині та ніколи не мала свого бізнесу. Чоловік сестри Клочка працює в компанії, що займається виробами з алюмінію. З початку цього року він офіційно отримує близько 28 тисяч гривень на місяць. За три останні роки сімʼя сукупно заробила трохи понад мільйон гривень.

Також «слуга» Клочко проспонсорував невідому партію на 1,4 млн грн і не повідомив про це НАЗК.

Читайте також: