Генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних

Справа стосується зловживання на закупівлях медобладнання

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня. Про це Венедіктова повідомила у Facebook.

«Минулої п'ятниці (28 січня, – ред.) детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури був затриманий народний депутат України дев'ятого скликання», – написала генпрокурорка.

Венедіктова зазначила, що нардепа підозрюють у скоєнні злочину з використанням службових повноважень і впливу. За її словами, правопорушення було скоєне у сфері медицини.

«Впевнена, що президент України, парламентарі, члени Кабміну вкладали зовсім інший зміст в процеси, пов'язані із розвитком і підтримкою охорони здров'я – зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори... Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд», – зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних на гарячому, при отриманні неправомірної вигоди в 558 тис. грн.

За даними журналіста Юрія Бутусова, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабара.