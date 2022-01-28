Обшуки у нардепа: ДБР підозрює Воронька у підробці документів

Держбюро розслідувань підтвердило, що прийшло з обшуком до чинного народного депутата

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у народного депутата з об’єднання 2Розумна політика» Олега Воронька у справі про підробку документів. Про це повідомила пресслужба ДБР.

«У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств. Водночас як повідомили в ДБР, під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд.

Дії нардепа попередньо кваліфікували за такими статтями:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Нагадаємо, вранці, 28 січня, голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков поінфомував, що до народного депутата об’єднання Олега Воронька приїхали працівники ДБР.

Олег Воронько у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №103 (Кіровоградська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

До обрання у Раду займався підприємницькою діяльністю та реалізацією проектів в ІТ-сфері.

За результати перевірки декларації нардепа за 2020 рік, Національне агентство із питань запобігання корупції не отримало підтвердження походження 132 млн 25 тис. грн у декларації Воронька. Сам Воронько пояснив НАЗК, що джерелами походження його активів є доходи та заощадження, які він отримав до того, як став народним депутатом. Але документів, що підтверджують отримання вказаних доходів, він не надав.

8 листопада 2021 року ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою «Розумна політика». Воронько є у цьому списку.