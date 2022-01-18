Навіщо власниці фітнес-клубу своя політична партія?

Більшість партій, зареєстрованих торік, не проявляють активностей і не мають ні сайтів, ні навіть сторінок в соцмережах

Більшість партій, зареєстрованих торік, не проявляють активностей і не мають ні сайтів, ні навіть сторінок в соцмережах

В Україні минулого року зареєстрували 12 нових партій

Торік Мін'юст зареєстрував 12 нових політичних сил. Про це свідчать дані держреєстрів, які проаналізував рух «Чесно».

У 2021 році власна партія з'явилася у власниці фітнес-клубу з Горішніх Плавнів, езотериків-екопоселенців, аграріїв Дніпропетровщини та в успішного бізнесмена часів міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Більшість партій, зареєстрованих торік, не проявляють активностей і не мають ні сайтів, ні навіть сторінок в соцмережах. Втім, одна з них вже навіть встигла виграти вибори до ОТГ на Полтавщині, про що вона поспішила повідомити навіть у загальнонаціональних медіа.

Керівник ще однієї політсили вже заявив про намір балотуватися у президенти. Характерно, що третина зареєстрованих у 2021 році партій мають керівниками осіб, що вже колись очолювали такі ж новостворені партії, але вже за рік-два їх переписували на інших людей, у т.ч. на знайомих виборцю. Найцікавіше, що більшість новоспечених керівників політсил самі ніколи нікуди не балотувалися.

12 зареєстрованих за рік партій – порівняно невелика кількість, адже у 2015 році Мін'юст зареєстрував 79 політсил. Станом на кінець минулого року в Україні існує орієнтовно 387 політичних партій. Водночас статус близько 20 партій не до кінця зрозумілий через невідповідність даних Реєстру громадських формувань та Реєстру юросіб. В одному реєстрі вказано, що партія зареєстрована, а в іншому — що перебуває в стані припинення, або ж її діяльність припинено. І навпаки.

Рух «Чесно» дослідив кожну зі створених торік партій.

Політична партія «Українці»

(ЄДРПОУ: 43917087)

Першою у січні минулого року зареєструвалася партія «Українці». Політсила має власний вебсайт, сторінку в Facebook та навіть статтю у Вікіпедії. У листопаді «Українці» взяли участь у виборах до Карлівської ОТГ на Полтавщині та виграли їх із найвищим результатом (понад 25%). Про свій успіх партія повідомила на низці загальнонаціональних новинних сайтів (частина матеріалів була взагалі без маркування, а частина — з неналежним маркуванням на кшталт «PR», «Позиція», «Пресрелізи»).

На сайті НАЗК доступні фінзвіти за перші три квартали 2021 року. Згідно з ними, єдиним донором партії був її ж керівник, адвокат з Дніпра Андрій Палкін. Чоловік перерахував на рахунки партії та осередків 265 тис. грн.

Політична партія «Центр» (Це.Партія)

(ЄДРПОУ: 44133409)

Також у січні 2021-го зареєструвано партію «Добробут для України». За наступні вісім місяців політсила двічі змінювала назву. Спочатку — на «Добробут», а потім — на «Центр». На відміну від «Українців», «Центр» за рік не проявляв жодної активності, тож доступними є лише дані з держреєстрів. Окрім назви, у партії змінювався і керівник. Актуальний — Олександр Ваховський. Як і про партію, про її керівника даних обмаль. Відомо, що ще у четвертому скликанні Верховної Ради особа з таким же іменем була помічником Петра Сабашука («Наша Україна»), а у 2019 році — довіреною особою Аграрної партії на 215 окрузі в Києві.

Політична партія «Досвід»

(ЄДРПОУ: 44057040)

У січні 2021 року з'явилася також партія «Досвід». Її керівницею є вишгородська ФОП Лілія Авраменко. За два роки — це вже друга партія, яку очолила Авраменко. У 2020 році вона стала на чолі новоствореної партії «За своїх», яка згодом перейшла до рук відомого антивакцинатора Остапа Стахіва. У Стахіва цю партію перейменували на «Ідею нації» й на місцевих виборах 2020 року висували від неї кандидатів на Львівщині та Закарпатті.

Першою адресою реєстрації «Ідеї нації» є та ж адреса у Вишгороді, що й у новоствореного «Досвіду» та вказана як місце реєстрації ФОП Авраменко. До початку 2018 року Авраменко (або особа з ідентичним іменем) була секретаркою судових засідань Окружного адміністративного суду Києва. Про активність «Досвіду» інформації немає, найімовірніше, впродовж року Авраменко займалася реєстрацією регіональних осередків «Досвіду».

Політична партія «Сила єдності»

(ЄДРПОУ: 43947242)

Партію «Сила єдності» зареєстрували 1 лютого 2021 року й до травня вона мала назву «Разом у майбутнє». Першим керівником партії був Олександр Гнатівський. Як і в попередньому випадку, Гнатівський за два роки встиг очолити одразу дві новостворені партії. У 2020 році він керував партією «Досвід», яку вже за кілька тижнів після створення перейменували на «Екологічну альтернативу», а контроль над нею перейшов до соратників екснардепа Єгора Фірсова. Вже на початку 2021-го Гнатівський очолив «Разом у майбутнє». Ця партія за кілька місяців змінила прописку зі столичної на дніпровську. Оновили також назву та керівника. «Силу єдності» очолив Анатолій Гайворонський, фермер та ексдепутат Дніпропетровської обласної ради (Радикальна партія). У 2019 році Гайворонський балотувався в нардепи по 38 округу (Дніпропетровщина) й зайняв на виборах третє місце. На той момент Гайворонський був членом «Руху нових сил Саакашвілі».

Судячи із відеопрезентації, «Сила єдності» певною мірою є проєктом фермерів Дніпропетровщини.

Фото: сторінка «Сили єдності» у Facebook

«Приймали рішення (про створення партії – ред.) і на конференції фермерів, і в кулуарах обговорювали, і підприємці на своїх зборах обговорювали. Врешті, ми все таки створили той політичний проєкт, який, на мою думку, дасть можливість бути тим ліфтом, через який наші підприємці-фермери зможуть йти у владу», – сказав на презентації партії її керівник Анатолій Гайворонський.

Активною «Сила єдності» була лише впродовж кількох літніх місяців 2021 року, коли після перейменування створила сайт та сторінку у Facebook. У липні 2021 року в Дніпрі відбулася публічна презентація партії, втім вже кілька місяців політсила не подає жодних ознак активності.

Політична партія «Народна ініціатива»

(ЄДРПОУ: 44081555)

Партія «Народна ініціатива» зареєстрована наприкінці лютого 2021 року. Очолює її Ольга Таран. Інформації про активність «Народної ініціативи» та про її керівницю не виявлено.

Політична партія «Мова»

(ЄДРПОУ: 44241034)

Наприкінці квітня 2021-го Мін'юст зареєстрував партію «Мова». Інформація про неї є хіба в реєстрах. А от її керівник значно відоміший. Партію очолив Олександр Горган. До політики чоловік дотичний майже два десятки років, хоча перше успішне балотування для нього було лише у 2006-му, коли обрався до Вишгородської міської ради. У 2015 році Горгана обрали до Київської міської ради від БПП. У 2016-2018 роках очолював Київську обласну державну адміністрацію. У виборах 2019-2020 років Горган участі не брав, але профінансував «Європейську солідарність» на 50 тис. грн. У майновій декларації за 2020 рік Олександр Горган вказав, що працює виконавчим директором ТОВ «Сага Девелопмент». Компанія належить забудовнику Андрію Вавришу.

Рух «Чесно» звернувся до Горгана за коментарем, але станом на 17 січня відповіді так і не отримав.

Політична партія «Гарант»

(ЄДРПОУ: 44182152)

Ознак діяльності партії «Гарант», створеної наприкінці травня 2021 року, теж не вдалося виявити. Втім, у липні її лідер Валерій Токар в інтерв'ю розповів, що створив партію з метою походу на парламентські та президентські вибори.

«Гарант» — ето из-за того, что меня на работе так называли всегда. И вот мы перебрали, что у нас 365 партий и очень тяжело было название найти… Ну и потом кто- то сказал давай назовем так как тебя называют на работе»,– розповів Валерій Токар.

Валерий Токарь: Основатель и глава новой политической силы «Гарант»

За словами Токаря, логотип партії складається з трьох елементів: кола, що символізує захист, трикутника, який символізує божественне створіння, золотий фенікс як відродження фенікса та колір Київської Русі. Від відповіді на запитання, хто від партії буде балотуватися до Верховної Ради, а також хто її фінансує, Валерій Токар ухилився.

За кілька місяців до створення партії «Гарант» Токар також створив ГО «Гарант». Найчастіше партійних клонів у статусі громадських організацій створюють для ведення гібридних рекламних кампаній, про витрати на які ГО, на відміну від партії, не треба звітувати.

Попри президентські та парламентські амбіції керівника партії «Гарант», схоже, що у цій партії є лише він. Ні в медіа, ні на партійній сторінці у соцмережах нікого, крім Валерія Токара, не згадують.

Про Токаря відомо порівняно небагато. У 2012 році він, на той момент безробітній, балотувався до Верховної Ради, але безрезультатно. З 2013 року він очолив компанію «Укратоменерго». У часи міністра енергетики Едуарда Ставицького «Укратоменерго» вигравала тендери «Чорноморнафтогазу» і конкурувала на них зі скандальною «Голден Деррік». Паралельно до виграшу тендерів на десятки мільйонів «Укратоменерго» здавало в подобову оренду квартири у Сімферополі.

Як директор «Укратоменерго» Токар фігурував у медіа і в 2020-2021 роках, втім, здається, що в компанії зараз непрості часи. Згідно із податковою звітністю за 2020 рік, компанія взагалі не отримувала доходів, але мала податковий борг на 1,2 млн, а також фінансових зобов'язань майже на 30 млн.

Політична партія «Наше місто»

(ЄДРПОУ: 44194147)

В один день із «Гарантом» Мін'юст зареєстрував партію «Наше місто». Актуальної інформації ні про політсилу, ні про її керівника виявити не вдалося. Тарас Мошовський або особа з таким же іменем фігурує лише у списках уповноважених осіб блоку «Наша Україна – Народна самооборона» (54 округ на Донеччині) на виборах у 2007 році, а також — у списку кандидатів до Донецької міської ради від партії «Єдиний центр» у 2010 році. Також він очолював Донецьке обласне громадське об'єднання «Наша Україна». Публікації авторства Тараса Мошовського фігурують на сайті Донецького національного технічного університету за 2011 рік, а також на сайті «Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації» за 2015 рік.

Політична партія «Рідна партія України»

(ЄДРПОУ: 44512517)

У 2021 році власна партія з'явилася і в засновників «Родових помість». Зрозуміти, чим є ці «Родові помістя», непросто, навіть якщо кілька годин провести в Google. На перший погляд, це щось середнє між філософією, релігією, культурним явищем та способом життя. На власному сайті вони пишуть, що родові помістя «створюються.. на базі покинутих сіл або хуторів, які практично вже зникли, але все-таки дочекалися свого другого народження вже в новій якості — поселень, що складаються з родових помість. Вони створюються і в чистому полі, з виснаженим ґрунтом, де десятками років велася активна сільгоспдіяльність. Люди йдуть на землю з любов'ю і вдячністю до землі, до нашої матінки-годувальниці. Дбайливо і з трепетом ставляться до неї, відновлюють родючість ґрунту, збільшуються біорізноманіття».

Наразі в Україні налічується близько сотні таких поселень. Спільнота творців родових помість час від часу проводить фестивалі продукції, виготовленої та вирощеної у «родових помістях», форуми творців «Родових помість» тощо.

У спільноти є свого роду настільні книжки авторства Володимира Мегре, якого Вікіпедія називає російським письменником, підприємцем та діячем «Нью ейдж». Видання Мегре виходять ще з 90-х років й на сайтах з подібною літературою позиціонуються як езотеричні.

Партія послідовників Володимира Мегре у 2012-2020 роках існувала і в Росії. «Рідна партія України», фактично, повторює назву російської «Родной партии». Судячи зі сторінки «Родной партии», вони є прихильниками Володимира Путіна, а також організовували обговорення проблем «Родових поселень» Криму.

Фото: сторінка «Родной партии» Росії у Facebook

Втім, до кінця незрозуміло, чи варто ототожнювати українське середовище «Родових помість» та їхній російський аналог. Ні сайт, ні сторінка «Родових помість»/«Рідної партії України» останні роки не згадують ані про російських «колег», але ані про війну. Точно відомо, що Микола Воронін, один із послідовників ідей Володимира Мегре, у 2014 році став на захист України й захищав Донецький аеропорт.

Керівник партії Іван Решта зв'язок із російською «Родной партией» заперечує. «Це дійсно один міжнародний екологічний рух, який існує на всій планеті. Україна є другою країною у світі за кількістю родових помість. І як логічне продовження руху є створення партії. Ми займаємося питаннями екології та дійшли до того, що без змін до законодавства щось зробити неможливо. Автор один і той же (Володимир Мегре – ред.), але різні країни й різне законодавство. Ми по-своєму бачимо ці книжки та ідеологію, а вони по-своєму… У нас можуть бути політичні та економічні розбіжності, але екологія це у нас однакова тема… Особисто я з ними (із середовищем російської партії, – ред.) не спілкуюся. Крім цієї основної ідеології Родового помістя більше у нас нічого спільного немає. У нас з ними пішли розбіжності й розкол у самій російській партії», – розповів у коментарі «Чесно» керівник партії Іван Решта.

Із трьох програмних пунктів «Рідної партії України» два стосуються екології.

Керівником партії, як вже зазначалось вище, є гончар Іван Решта, який також живе в родовому помісті на Житомирщині. Від всіх інших партій, створених у 2021 році, «Рідну партію України» відрізняє те, що, крім керівника юридичної особи, партія має й інших реальних членів. Центральна координаційна рада політсили складається з 15 осіб. Інформація про всіх, включно з фото та контактами, оприлюднена на партійному сайті. В організації також є елементи фінансової політики, як-от визначена сума вступного та членських внесків, а також пріоритетні напрямки витрачання цих коштів.

Політична партія «Соборність»

(ЄДРПОУ: 44532308)

Про партію «Соборність», зареєстровану в жовтні 2021 року, інформації немає ніде, крім реєстрів. Керівником партії вказано Володимира Чайковського. Особа з таким же іменем системно бере участь у тендерах медичних закладів, передовсім у Запорізькій та Волинській областях. За даними Clarity Project, ФОП Чайковський є переможцем 252 тендерів із 257, у яких брав участь, втім суми договорів переважно незначні — від кількох десятків до кількох сотень тисяч гривень.

Найцікавіше, що контактні дані, вказані в реєстрі юросіб, належать не Володимиру Чайковському, а адвокатському бюро «Аронович та партнери». Якщо вказати у пошуковику «купить партию», то першим у видачі буде сайт саме цього бюро.

Перейшовши за лінком, прямої пропозиції про купівлю партії немає, натомість бачимо детальний опис того, що може впливати на вартість партії. Наприкінці цього опису розміщено свідоцтво про реєстрацію одного з осередків партії «Власна сила» (заснована ще у 2012 році). До 2016 році цю політсилу очолював все той же Володимир Чайковський, який вже у 2021 році став керівником новоствореної «Соборності».

Політична партія «Рішучих дій»

(ЄДРПОУ: 44493746)

Попередня партія з такою ж назвою буквально за рік досягла карколомних успіхів в українській політиці. Мова про «Слугу народу», яка у 2016-2017 роках називалася «Партія рішучих змін». Нова партія «Рішучих змін» зареєстрована у жовтні 2021 року і ще не встигла себе проявити. У пошуковику за цією ж назвою все ще пропонує новини кількарічної давнини про появу «Слуги народу». Керівником партії вказано Сергія Железняка, який є співвласником низки компаній, основним КВЕДом яких є «лізинг інтелектуальної власності».

Політична партія «Дія»

(ЄДРПОУ: 44550044)

Останньою у 2021 році зареєстрували партію «Дія». Керівниця партії Олена Басок, за традицією, вже керувала політичною партією. У 2015-2016 році жінка очолювала «Партію гармонійного розвитку», яку в 2017 році перейменували на «Рух нових сил», а ще за рік додали до назви ім'я Михайла Саакашвілі. Олена Басок зареєстрована як ФОП у Горішніх Плавнях. У цьому місті Басок орендує комунальне підвальне приміщення площею 208 квадратних метрів. Судячи з усього, у цьому приміщенні працює фітнес-клуб «Олімп».

У відповідь на дзвінок «Чесно» Олена Басок спочатку сказала, що не може говорити, а наступного дня перестала відповідати на дзвінки.

Нагадаємо, що вже майже два роки політичні партії не подають до НАЗК та не оприлюднюють своєю фінзвітність. Це сталося завдяки рішенню парламенту, який дозволив відтермінувати подання фінзвітності аж до завершення карантину, тобто, безстроково. Шанс на відновлення звітування був у жовтні-листопаді 2021 року, втім нардепи, проголосувавши за відновлення звітування, не виключили із чинної редакції закону норму, яка і дозволяє партіям не подавати фінзвітності. На вимогу громадськості Володимир Зеленський ветував цей законопроєкт та повернув його на доопрацювання до Верховної Ради.

Ігор Фещенко, рух «Чесно»