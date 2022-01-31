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    Російського опозиціонера Гудкова депортували з Грузії до України

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    Дмитро Гудков&nbsp;повідомив, що&nbsp;його не&nbsp;пустили до&nbsp;Грузії - Російського опозиціонера Гудкова депортували з Грузії до України
    Дмитро Гудков повідомив, що його не пустили до Грузії
    фото Дмитра Гудкова

    У Грузії у Гудкова були заплановані зустрічі з активістами та дипломатами

    Опозиціонер із Російської Федерації Дмитро Гудков повідомив, що його не пустили до Грузії та вирішили депортувати назад до Києва.

    «Прилетів з Києва до Тбілісі. На державному рівні ухвалено рішення мене депортувати назад до Києва. Рішення політичне. Про мій візит усіх попередили, я приїхав на офіційне запрошення», – написав він у Facebook.

    За його словами, у Грузії у нього були заплановані зустрічі з активістами та дипломатами.

    «Пояснень немає, лише співчутливі жести прикордонників. Усі розуміють, але…Ось тобі й центр російської еміграції. Ось тобі й м'яка сила навпіл з русским миром», – написав він.

    У червні 2021 року російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав із РФ до Києва.

    1 червня Дмитра Гудкова затримали за підозрою в заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою, а в його родині провели обшуки. Справу порушили через несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення, укладеного з мерією Москви. Опозиціонер свою провину заперечує. Через два дні його відпустили.

    У липні 2019 до Гудкову вже приходили з обшуками. Вважалося, що такі дії силовиків були пов’язані з акцією на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму.

    У березні 2014 го в Держдумі РФ відбулося голосування про так зване «приєднання» Криму до Росії, що означає цілковиту окупацію українського півострова. Тоді проти проголосували Ілля Пономарьов, Дмитро Гудков, Валерій Зубов і Сергій Петров.

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    Теги: Росія Путін політика Грузія Україна опозиція Дмитро Гудков
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    Російського опозиціонера Гудкова депортували з Грузії до України