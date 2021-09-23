«Слуга народу» хоче застосувати спецпроцедуру, аби прийняти скандальний податковий закон

Розгляд законопроєкту №5600 був відкладений для того, щоб до нього можна було застосувати спецпроцедуру

У «Слузі народу» прогнозують, що скандальний законопроєкт за номером 5600 буде прийнятий за спецпроцедурою. Про це «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Вона підтвердила, що «податковий» законопроєкт 5600, який сьогодні був в порядку денному, знятий з розгляду.

«Ми вже зібрали 150 підписів від нашої фракції, аби застосувати до законопроєкту 5600 спецпроцедуру – аналог тієї, що була при розгляді банківського закону (так званий «антиколомойський» закон 2571-д – ред.). Відповідно, якщо запустити цей процес, то буде надано два тижні на надання по п’ять правок від фракцій, відбувається розгляд комітетом і вже в жовтні він буде в сесійній залі», – повідомила вона.

Кравчук уточнила, що фактично є два варіанти для розгляду проєкту: або це буде домовленість усіх фракцій, що не буде затягування та наполягання на кожній правці та блокування роботи Верховної Ради на кілька місяців, або буде спецпроцедура.

«Для того, аби її запустити, відповідна кількість голосів у нас вже є», – наголосила «слуга народу».

Як відомо, сьогодні «Слуги народу» зняли з розгляду у Раді податковий законопроєкт за номером 5600. Цей проєкт є одним з основних в «антиолігархічному пакеті».

Разом з тим Верховна Рада України продовжила пленарний день до кінця розгляду законопроєкту про олігархів. Тобто народні обранці готові сьогодні працювати хоч до ночі.

Зазначимо, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць заявив, що навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою.

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив свою незгоду з нинішньою редакцією законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Чиновник упевнений, що законопроєкт у тому вигляді, в якому був зареєстрований, не може бути ухвалений, оскільки в такій редакції він може завдати шкоди пересічним українцям.

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