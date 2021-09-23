Несподівана нарада. Фотограф піймав у Раді Порошенка та Тимошенко (фото)

Сьогодні у Раді розглядають закон про олігархів

Сьогодні, 23 вересня, народні депутати зібралися на пленарне засідання Верховної Ради.

Під час активних дискусій у кулуарах, фотограф підловив п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка та лідерку фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко за жвавим обговоренням. Відповідні фото опублікував Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Рада має розглянути закон про олігархів. Серед іншого, нардепи розглянуть законопроект 5599 – про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (друге читання).

Як раніше повідомлялося, за основу законопроєкту було проголосовано на початку липня, причому із запасом 275 голосами. Вистачило б і 231 голосу представників «Слуг народу», але їм на допомогу прийшли депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє» (по 18 голосів).