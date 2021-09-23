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    Несподівана нарада. Фотограф піймав у Раді Порошенка та Тимошенко (фото)

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    Петро Порошенко та Юлія Тимошенко щось жваво обговорюють на засіданні Ради - Несподівана нарада. Фотограф піймав у Раді Порошенка та Тимошенко (фото)
    Петро Порошенко та Юлія Тимошенко щось жваво обговорюють на засіданні Ради
    Фото:Ян Доброносов/Facebook

    Сьогодні у Раді розглядають закон про олігархів

    Сьогодні, 23 вересня, народні депутати зібралися на пленарне засідання Верховної Ради.

    Під час активних дискусій у кулуарах, фотограф підловив п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка та лідерку фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко за жвавим обговоренням. Відповідні фото опублікував Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

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    Несподівана нарада. Фотограф піймав у Раді Порошенка та Тимошенко (фото)
    Несподівана нарада. Фотограф піймав у Раді Порошенка та Тимошенко (фото)


    Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Рада має розглянути закон про олігархів. Серед іншого, нардепи розглянуть законопроект 5599 – про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (друге читання).

    Як раніше повідомлялося, за основу законопроєкту було проголосовано на початку липня, причому із запасом 275 голосами. Вистачило б і 231 голосу представників «Слуг народу», але їм на допомогу прийшли депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє» (по 18 голосів).

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    Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність фотограф закон
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    Несподівана нарада. Фотограф піймав у Раді Порошенка та Тимошенко (фото)