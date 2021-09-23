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    Рада сьогодні візьметься за закон про олігархів

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    Пленарне засідання парламенту розпочнеться о 10 годині - Рада сьогодні візьметься за закон про олігархів
    Пленарне засідання парламенту розпочнеться о 10 годині
    фото з відкритих джерел

    Венеційська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про олігархів лише у грудні

    Сьогодні народні депутати збираються на пленарне засідання Верховної Ради. Воно почнеться о 10:00.

    Нардепи планують розглянути низку законопроєктів, серед яких будуть:

    • 5599 – про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (друге читання)
    • 5600 – про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання)
    • 6052 – про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів (перше читання)
    • 5148 – про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (перше читання)
    • 4046 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (друге читання)
    • 5719 – про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання)
    • 4428 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва (перше читання)
    • 4612 – про внесення зміни до статті 23 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо гарантій адвокатської діяльності (перше читання).
    До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для боротьби з олігархами окремий закон не потрібен, можна працювати з Антимонопольним комітетом, а випадки корупції мають розслідувати правоохоронці.

    Теги: Верховна Рада депутат бюджет Держбюджет олігархи закон Дмитро Разумков парламент деолігархізація
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    Рада сьогодні візьметься за закон про олігархів