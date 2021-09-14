Податковий законопроєкт №5600 не можна приймати без правок – міністр юстиції

Денис Малюська вважає, що прості люди не повинні відчути зміни оподаткування законопроєктом №5600

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив свою незгоду з нинішньою редакцією законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Чиновник упевнений, що законопроєкт в тому вигляді, в якому був зареєстрований, не може бути ухвалений, оскільки в такій редакції він може завдати шкоди пересічним українцям.

«Сподіваюся, що законопроєкт буде відрізнятися від тексту, який був зареєстрований у першому читанні. Там є правки, які можна і потрібно врахувати, щоб прості люди ніяк не відчули зміни оподаткування цим законопроєктом. Без них його не варто приймати», – заявив міністр.

Законопроєкт №5600, який Верховна Рада 1 липня 2021 підтримала в першому читанні, отримав шквал критики з боку експертного кола. Незважаючи на те, що ініціатори законопроєкту стверджують його антиолігархічну спрямованість, експерти констатують, що він насправді спрямований проти середнього класу, малого бізнесу та проти того, щоб українці ставали заможнішими.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

На думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

Також законопроєкт №5600 жорстко розкритикував п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.