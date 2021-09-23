Рада готова працювати до ночі заради закону про олігархів

Нардепи через закон про олігархів подовжили собі робочий день

Верховна Рада України продовжила пленарний день до кінця розгляду законопроєкту про олігархів. Рішення підтримали 288 народних депутатів.

Після голосування перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву. За його словами, розгляд проєкту закону про олігархів у другому читанні почнеться після 12:30.

Всього 23 вересня у залі Ради зареєструвалися 319 народних депутатів.

«Рада буде розглядати законопроєкт 5599. Сподіваюся сьогодні або вночі, або раніше отримаємо закон про олігархів, який так сильно проштовхує влада, – розповів журналістам у кулуарах Ради глава фракції «Голос» Ярослав Железняк. – Зараз триває нарада у «Слуги народу», де вони пояснюють своїм депутатам, як буде проходити процедура голосування».

За словами Железняка, п'ять фракцій заявили, що не будуть затягувати свої правки.

«Це фракція «Голос», «Батьківщина», «Слуга народу», яка подала половину з цих правок, група «Довіра» і «За майбутнє». Фракція «Євросолідарності» буде ставити свої правки на підтвердження. І ОПЗЖ теж», – розповів нардеп.

Він додав, що це компромісна точка зору (на процедуру голосування – ред.) до законопроєкту дозволить «зберегти парламентаризм», дати змогу депутатам, які будуть наполягати на правках винести їх на голосування й ухвалити законопроєкт. Раніше комітет запропонував голосувати не всі 1270 правок окремо, а визначити «вирішальні» правки та голосувати за них «постатейно», тобто пакетом. Але голови опозиційних фракцій наполягали на голосуванні за кожну правку окремо.

Співголова фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила журналістам, фракція «ЄС» буде захищати парламентаризм під час голосування за законопроєкт про статус олігархів: «Ми будемо рухатися по всім поправкам. Це є наше право захистити малий і середній бізнес, захистити країну від спроб перерозподілити бізнес. А боротися з олігархами треба, але для цього потрібно, щоб працювало антикорупційне законодавство й Антимонопольний комітет».

Водночас, сьогодні «Слуги народу» зняли з розгляду у Раді податковий законопроєкт за номером 5600. Цей проєкт є одним з основних в «антиолігархічному пакеті».

Нагадаємо, 1 липня Рада підтримала в першому читанні і в цілому законопроєкт № 5600 з поправками до Податкового кодексу.

Зазначимо, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць заявив, що навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою.

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив свою незгоду з нинішньою редакцією законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Чиновник упевнений, що законопроєкт у тому вигляді, в якому був зареєстрований, не може бути ухвалений, оскільки в такій редакції він може завдати шкоди пересічним українцям.

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