Законопроєкт № 5600 зажене під подушку інвестиції, які йшли в нерухомість, – економіст

Директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць вважає, що краще державі взагалі не торкатися такої сфери як нерухомість

«Законопроєкт № 5600 практично позбавить людей основного джерела капіталовкладення – купівлі квартири», – Геєць

Навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою, вважає директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.

Нагадаємо, на цьому тижні Верховна Рада планує проголосувати за »антиолігархічний» законопроєкт № 5600 «Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Який, як планували Президент України Володимир Зеленський і чиновники, повинен підвищити ренту за видобуток залізної руди. Саме в контексті залізної руди говорили про Ріната Ахметова і охрестили законопроєкт «антиахметовським».

Однак, коли текст документу з’явився на сайті ВРУ, виявилося, що про олігархів у ньому не так багато. Тільки частину бюджетних надходжень можна отримати з підвищення ренти на руду, проте більшу суму планується покрити, взявши додаткові податки з агропромисловості, нерухомості, оптової торгівлі та середнього бізнесу.

Ціни на нерухомість зростуть на третину і цілий ринок, та, мабуть і вся галузь будівництва опиняться в ситуації стагнації, впевнений експерт.

«Спочатку поясню проблему з ПДВ. Якщо його вводять на повторні продажі, це означає що ціна будинків і квартир виростає на 20% для всіх споживачів. Це буде мати катастрофічні наслідки для ринку – він буквально обрушиться і загальмується в розвиток. Юрособи втратять економічний інтерес до того, щоб вкладати в нього.

У кінцевому рахунку заплатить за таке зростання цін споживач. Який і так постраждав від зростання квартир на 10% за цей рік.

Далі, ми практично позбавимо людей основного джерела капіталовкладення сьогодні – купівлі квартири. Тепер ті інвестиції, які йшли в нерухомість будуть лежати, грубо кажучи, під подушкою і нікуди не йти», – пояснює Геєць.

Також прийняттям 5600 ВРУ може посприяти створенню тіньового ринку нерухомості та посиленню корупції контролюючими органами.

«Застосування різного роду схем з оптимізації дозволить перевіряючим і правоохоронним органам отримати більше влади, а значить посилити корупційну складову.

Одним словом, краще державі взагалі не торкатися такої сфери як нерухомість у 5600. Але, якщо вже й торкнулася, то хоча б проконтролювати, щоб законопроєкт у жодному разі не приймався в початковому варіанті», – додав директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.

Джерело: УНН