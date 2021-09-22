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    Економіка та фінанси

    Законопроєкт № 5600 зажене під подушку інвестиції, які йшли в нерухомість, – економіст

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    Директор Інституту економіки і&nbsp;прогнозування НАН України Валерій Геєць вважає, що краще державі взагалі не&nbsp;торкатися такої сфери як&nbsp;нерухомість - Законопроєкт № 5600 зажене під подушку інвестиції, які йшли в нерухомість, – економіст
    Директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць вважає, що краще державі взагалі не торкатися такої сфери як нерухомість

    «Законопроєкт № 5600 практично позбавить людей основного джерела капіталовкладення – купівлі квартири», – Геєць

    Навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою, вважає директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.

    Нагадаємо, на цьому тижні Верховна Рада планує проголосувати за »антиолігархічний» законопроєкт № 5600 «Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

    Який, як планували Президент України Володимир Зеленський і чиновники, повинен підвищити ренту за видобуток залізної руди. Саме в контексті залізної руди говорили про Ріната Ахметова і охрестили законопроєкт «антиахметовським».

    Однак, коли текст документу з’явився на сайті ВРУ, виявилося, що про олігархів у ньому не так багато. Тільки частину бюджетних надходжень можна отримати з підвищення ренти на руду, проте більшу суму планується покрити, взявши додаткові податки з агропромисловості, нерухомості, оптової торгівлі та середнього бізнесу.

    Ціни на нерухомість зростуть на третину і цілий ринок, та, мабуть і вся галузь будівництва опиняться в ситуації стагнації, впевнений експерт.

    «Спочатку поясню проблему з ПДВ. Якщо його вводять на повторні продажі, це означає що ціна будинків і квартир виростає на 20% для всіх споживачів. Це буде мати катастрофічні наслідки для ринку – він буквально обрушиться і загальмується в розвиток. Юрособи втратять економічний інтерес до того, щоб вкладати в нього.

    У кінцевому рахунку заплатить за таке зростання цін споживач. Який і так постраждав від зростання квартир на 10% за цей рік.

    Далі, ми практично позбавимо людей основного джерела капіталовкладення сьогодні – купівлі квартири. Тепер ті інвестиції, які йшли в нерухомість будуть лежати, грубо кажучи, під подушкою і нікуди не йти», – пояснює Геєць.

    Також прийняттям 5600 ВРУ може посприяти створенню тіньового ринку нерухомості та посиленню корупції контролюючими органами.

    «Застосування різного роду схем з оптимізації дозволить перевіряючим і правоохоронним органам отримати більше влади, а значить посилити корупційну складову.

    Одним словом, краще державі взагалі не торкатися такої сфери як нерухомість у 5600. Але, якщо вже й торкнулася, то хоча б проконтролювати, щоб законопроєкт у жодному разі не приймався в початковому варіанті», – додав директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.

    Джерело: УНН

    Теги: Верховна Рада податки інвестиції нерухомість Володимир Зеленський
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    Законопроєкт № 5600 зажене під подушку інвестиції, які йшли в нерухомість, – економіст