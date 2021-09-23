«Слуги» зняли з розгляду скандальний законопроєкт про податки

Фахівці вважають, що закон № 5600 призведе до різкого і значного подорожчання нерухомості

Зміни до Податкового кодексу сьогодні розглядатися не будуть

Податковий законопроєкт за номером 5600 «Слуги народу» зняли з розгляду у Раді. Цей проєкт є одним з основних в «антиолігархічному пакеті», повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

«Слуги народу» збирали підписи за розгляд скандального законопроєкту 5600 за спецпроцедурою. Відомо, що наразі зібрано 130 з 150 підписів.

Відзначимо, що до другого читання до проєкту подали 11 323 пропозиції, з яких комітет врахував 127.

Комітет рекомендує при прийнятті закону використовувати нову спецпроцедуру.

Нагадаємо, 1 липня Рада підтримала в першому читанні і в цілому законопроєкт № 5600 з поправками до Податкового кодексу.

Зазначимо, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць заявив, що навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою.

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив свою незгоду з нинішньою редакцією законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Чиновник упевнений, що законопроєкт в тому вигляді, в якому був зареєстрований, не може бути ухвалений, оскільки в такій редакції він може завдати шкоди пересічним українцям.