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    Економіка та фінанси

    «Слуги» зняли з розгляду скандальний законопроєкт про податки

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    Фахівці вважають, що&nbsp;закон № 5600 призведе до різкого і значного подорожчання нерухомості - «Слуги» зняли з розгляду скандальний законопроєкт про податки
    Фахівці вважають, що закон № 5600 призведе до різкого і значного подорожчання нерухомості
    фото з відкритих джерел

    Зміни до Податкового кодексу сьогодні розглядатися не будуть

    Податковий законопроєкт за номером 5600 «Слуги народу» зняли з розгляду у Раді. Цей проєкт є одним з основних в «антиолігархічному пакеті», повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

    «Слуги народу» збирали підписи за розгляд скандального законопроєкту 5600 за спецпроцедурою. Відомо, що наразі зібрано 130 з 150 підписів.

    Відзначимо, що до другого читання до проєкту подали 11 323 пропозиції, з яких комітет врахував 127.

    Комітет рекомендує при прийнятті закону використовувати нову спецпроцедуру.

    Нагадаємо, 1 липня Рада підтримала в першому читанні і в цілому законопроєкт № 5600 з поправками до Податкового кодексу.

    Зазначимо, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць заявив, що навіть у нинішньому скороченому вигляді законопроєкт 5600 дуже сильно вдарить по ринку нерухомості. Це при тому, що 18% ПДФО, як стало відомо, там планують брати з різниці при продажу квартири з фізосіб. І 20% на наступні, після першого продажу квартир не вводиться. Навіть у такому вигляді законопроєкт призведе до зростання цін на нерухомість в 3-4%. Якщо ж все-таки будуть введені всі ті норми, які планували спочатку, це взагалі буде катастрофою.

    Міністр юстиції України Денис Малюська висловив свою незгоду з нинішньою редакцією законопроєкту №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

    Чиновник упевнений, що законопроєкт в тому вигляді, в якому був зареєстрований, не може бути ухвалений, оскільки в такій редакції він може завдати шкоди пересічним українцям.

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    Теги: Верховна Рада податки нерухомість бізнес парламент
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    «Слуги» зняли з розгляду скандальний законопроєкт про податки