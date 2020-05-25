Новий порядок розгляду декларацій: в НАЗК розповіли, кого перевірять у першу чергу



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НАЗК розробила порядок розгляду декларацій

Декларацію за 2019 рік необхідно подати до 1 червня

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що декларації високопосадовців, які будуть подані до реєстру останніми, перевірятимуться в першу чергу.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Раніше НАЗК розробила порядок черговості за яким найперше мають бути перевірені декларації президентів України, прем’єр-міністрів, міністрів та заступників міністрів. Таким чином, декларації тих міністрів та заступників міністрів, які подадуть декларації останніми, будуть перевіряти найперше.Те ж саме стосується всіх груп суб’єктів декларування, які зазначені в порядку черговості нижче: суддів, керівників Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України, членів Вищої ради правосуддя, депутатів тощо», – йдеться у повідоменні.

Детальніше з Порядком черговості можливо ознайомитися за посиланням.

У відомстві нагадують, що декларацію за 2019 рік необхідно подати до 1 червня. Так, останній день для подання декларації – 31 травня.

Раніше повідомляли, що журналісти проєкту «Стоп корупції» виявили схему, за якою міністр інфраструктури Владислав Криклій вже багато років ніби то приховує свої доходи та майно. Як виявилось, посадовець перебуває у цивільному шлюбі з Тетяною Декало. Саме на неї Криклій реєструє елітне житло й дорогі автомобілі.