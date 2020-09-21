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    Політика

    НАЗК вимагає від 11 партій пояснень щодо фінансової звітності

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    НАЗК запросило 13 осіб для надання пояснень - НАЗК вимагає від 11 партій пояснень щодо фінансової звітності
    НАЗК запросило 13 осіб для надання пояснень

    Нардеп Олександр Герега підозрюється у порушенні вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

    Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 13 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

    Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:

    1. Ігор Смешко («Сила і Честь»);
    2. Олександр Омельченко («Українська партія «Єдність»);
    3. Володимир Тищенко («Сила Людей»);
    4. Андрій Товстий («Народна опозиція»);
    5. Наталія Костюченко («Справа»);
    6. Валентин Зубов («Народно-трудовий союз України»);
    7. Юрій Стельмащук («Український дім»);
    8. Олександр Клюс («Українські соціал-демократи»);
    9. Антон Котвіцький («Соціал-демократична партія»);
    10. Олександр Лузан («Слов’янська партія»);
    11. Олег Шаповал («Всеукраїнська партія «Нова сила»).

    Також для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується народний депутат України Олександр Герега – з 21 по 24 вересня (повторно).

    У зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошується колишній прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Якубець – з 21 по 23 вересня.

    До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

    НАЗК
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