НАЗК вимагає від 11 партій пояснень щодо фінансової звітності
Нардеп Олександр Герега підозрюється у порушенні вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 13 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:
- Ігор Смешко («Сила і Честь»);
- Олександр Омельченко («Українська партія «Єдність»);
- Володимир Тищенко («Сила Людей»);
- Андрій Товстий («Народна опозиція»);
- Наталія Костюченко («Справа»);
- Валентин Зубов («Народно-трудовий союз України»);
- Юрій Стельмащук («Український дім»);
- Олександр Клюс («Українські соціал-демократи»);
- Антон Котвіцький («Соціал-демократична партія»);
- Олександр Лузан («Слов’янська партія»);
- Олег Шаповал («Всеукраїнська партія «Нова сила»).
Також для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується народний депутат України Олександр Герега – з 21 по 24 вересня (повторно).
У зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошується колишній прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Якубець – з 21 по 23 вересня.
До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.