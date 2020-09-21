НАЗК вимагає від 11 партій пояснень щодо фінансової звітності



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НАЗК запросило 13 осіб для надання пояснень

Нардеп Олександр Герега підозрюється у порушенні вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 13 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні».

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:

Ігор Смешко («Сила і Честь»); Олександр Омельченко («Українська партія «Єдність»); Володимир Тищенко («Сила Людей»); Андрій Товстий («Народна опозиція»); Наталія Костюченко («Справа»); Валентин Зубов («Народно-трудовий союз України»); Юрій Стельмащук («Український дім»); Олександр Клюс («Українські соціал-демократи»); Антон Котвіцький («Соціал-демократична партія»); Олександр Лузан («Слов’янська партія»); Олег Шаповал («Всеукраїнська партія «Нова сила»).

Також для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується народний депутат України Олександр Герега – з 21 по 24 вересня (повторно).

У зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошується колишній прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Якубець – з 21 по 23 вересня.

До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.