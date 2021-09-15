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    Нардепи розповіли, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя (відео)

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    Відповідь Киви, здається, найоригінальніша - Нардепи розповіли, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя (відео)
    Відповідь Киви, здається, найоригінальніша
    Скріншот із відео

    Деяким народним обранцям вистачає зарплатні, а дехто зізнається, що бере гроші із заначки

    Журналісти запитали у народних депутатів, скільки їм потрібно грошей для комфортного життя у Києві. Відповідне відео «Громадське» опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

    Так, Михайло Радуцький розповів, що «межі прекрасному немає», але у них на двох з дружиною є 120-125 тис. грн.

    Кіра Рудик з «Голосу» сказала, що наразі їй вистачає зарплатні, але все-таки у заначку доводиться залазити. Йдеться про суму приблизно у дві тисячі доларів.

    Ілля Кива з ОПЗЖ сказав, що це провокаційне запитання: «Мені вистачає моєї зарплати, яку дає держава. Але насправді люди створені з гріха та пороку, тому скільки грошей не давай, все одно буде мало... Тому скільки Господь дає – я йому вдячний».

    На це журналістка поцікавилась: «А скільки Господь дає?».

    «Ой, кожного разу по-різному. Це залежить від того, був я хорошим дядьком цього року чи ні... Він дає мені зарплату народного депутата України», – ухилився від прямої відповіді Кива.

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    Теги: гроші держава Facebook Ілля Кива Михайло Радуцький Кіра Рудик
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    Нардепи розповіли, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя (відео)