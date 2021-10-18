«Слуги» виганяють з фракції депутатку, яка виступила проти закону про олігархів

Рішення про виключення Людмили Буймістер пов'язане з її голосуваннями в Раді, в тому числі щодо законопроєкту про олігархів, який ініціював президент

На засіданні фракції «Слуга народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключать з фракції «Слуга народу» Відповідне рішення було прийнято на засіданні фракції, повідомила спікерка «Слуги народу» Юлія Палійчук.

«На засіданні фракції «Слуга народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу» – написала вона.

Як зазначила в коментарі «РБК-Україна» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, рішення про виключення Буймістер пов'язане з її голосуваннями в Раді, в тому числі щодо законопроєкту про олігархів.

«У Людмили дуже багато голосувань врозріз з фракцією, в тому числі червоним за законопроєкт про олігархів», – уточнила Кравчук.

Раніше народна депутатка Людмила Буймістер прокоментувала інформацію про своє можливе виключення з фракції Слуга народу. На початку жовтня вона розповіла, що дізналася про це зі ЗМІ. Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів, заявила раніше Буймістер в інтерв’ю «Главкому».

Нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймістер заявляла, що помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроект про олігархів, вимагають повторного голосування.

Голова партії Олександр Корнієнко заявляв, що у Слузі народу розглядають можливість виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер.

Таке рішення пов'язане з тим, що Буймістер не голосувала за закон про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів. Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).