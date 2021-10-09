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    «Слуга народу» пропонує ще раз проголосувати за законопроєкт про олігархів

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    Голосування за законопроєкт про олігархів супроводжувалося хаосом та сутичками між депутатами - «Слуга народу» пропонує ще раз проголосувати за законопроєкт про олігархів
    Голосування за законопроєкт про олігархів супроводжувалося хаосом та сутичками між депутатами
    фото з відкритих джерел

    Повторне голосування потрібне для виправлення помилок у процедурі

    Помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроект про олігархів, вимагають повторного голосування. Про це заявила нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймістер в ефірі «Україна24».

    «Ті помилки, які були допущені при прийнятті, при голосуванні за цей законопроект, вони фактично зараз змушують, скажімо так, переголосовувати цей закон у Верховній раді. Інших варіантів немає», – заявила нардепка.

    Вона пояснила, що або проєкт закону потрібно повертати до зали і переголосувати у повному обсязі, а або його повинен заветувати президент України і зі своїми поправками знову-таки повернути на повторне голосування до Верховної ради.

    «Інших юридично правильних шляхів немає, виходу з цієї ситуації. Якщо ж буде прийнято рішення виходити з політичної доцільності, а не з букви закону, тоді цей закон дійсно може бути підписаний у тій версії, який подобається комусь, хто буде підписувати. Але, по-перше, це ну дуже небезпечний прецедент, тому що фактично це означає, що парламент вже не має тієї ролі і функції, яку він виконував до цього всі часи незалежності нашої держави», – наголосила Буймістер.

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

    Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

    Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.

    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність закон Україна президент партія Слуга народу парламент фракція деолігархізація Людмила Буймістер
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    «Слуга народу» пропонує ще раз проголосувати за законопроєкт про олігархів