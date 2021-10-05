Нардеп Буймістер відреагувала на своє можливе виключення зі «Слуги народу»

Напередодні Корнієнко заявив, що у Слузі народу розглядають можливість виключення з фракції Людмили Буймістер

Народна депутатка Людмила Буймістер прокоментувала інформацію про своє можливе виключення з фракції Слуга народу. В ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла, що дізналася про це зі ЗМІ.

Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів, заявила раніше Буймістер в інтерв’ю «Главкому».

«Я, як і вся країна, читаю новинні стрічки, коли вони з'являються після брифінгів пана Арахамії або пана Корнієнка. Але зі мною особистих розмов не було», – зазначила нардеп.

За словами Буймістер, під час виїзного засідання «слуг народу» у Трускавці їй «вдалося пару хвилин переговорити з президентом, який б не знав про наміри Давида Арахамії виключити мене з фракції».

«Ми домовилися про те, що ми зустрінемося, і я розповім не тільки, чому я голосувала червоною кнопкою по важливому законопроекту...я дам йому механізми в рамках закону. Так, вони будуть трохи складніше і трохи довше процедурно, але вони точно будуть законними і допоможуть зацементувати той результат боротьби, якого хоче досягти пан Зеленський. Він сказав, що ми найближчим часом знайдемо час, і я зараз чекаю підтвердження такої зустрічі», – повідомила вона.

Напередодні Олександр Корнієнко заявив, що у Слузі народу розглядають можливість виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер.

Таке рішення пов'язане з тим, що Буймістер не голосувала за закон про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).