Хто може залишити монобільшість? Нові претенденти

Питання виходу з фракції «Слуга народу» трьох народних депутатів обговорювали на зборах в Трускавці

Трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції. Про це «Главкому» розповіли джерела в монобільшості.

Мова про Неллі Яковлєву, Василя Мокана та Володимира Козака. Нібито така домовленість була досягнута на зборах фракції в Трускавці. Загалом проти відсторонення Разумкова голосувало шестеро «слуг» (також Людмила Буймістер, Артем Дмитрук, Олег Воронько) та стільки ж утрималися.

Нагадаємо, внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Серед «слуг народу» шестеро нардепів проголосувало проти.

Нагадаємо, Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Процедура розпочалася за поданням голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Сьогодні голова Верховної Ради заявив, що не збирається звертатися до суду та не тримається за свою посаду.

До слова, народна депутатка Людмила Буймістер прокоментувала інформацію про своє можливе виключення з фракції Слуга народу. В ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла, що дізналася про це зі ЗМІ. Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів, заявила раніше Буймістер в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.