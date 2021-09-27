«Слугу народу» Буймістер можуть виключити з фракції. Депутатка хоче почути позицію президента

Буймістер не підтримала закон про олігархів і тепер може стати жертвою внутрішньофракційних санкцій

Відмова нардепки Людмили Буймістер голосувати за законопроєкт про олігархів 5599 може коштувати їй місця у фракції «Слуга народу». Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів, заявила Буймістер в інтерв’ю «Главкому».

«Окрім публічних заяв Арахамії, що будемо, можливо, обговорювати виключення – жодної. Ніяких розмов ані з президентом, ані навіть з самим Арахамією у нас не було на цю тему», – зазначила Буймістер.

Нардепка не виключає того, що її можуть попросити із лав фракції через порушення партійної дисципліни. Але Буймістер найперше цікавить позиція самого президента Зеленського щодо її відмови голосувати за запропонований ним закон про деолігархізацію.

«Хотіла б почути реакцію та позицію від самого президента. Бо йшла під президентськими прапорами на вибори – від президентської партії «Слуга народу». При тому, що мене брали в партію як фахівця з цих питань – як професіонала. Але мене не запрошують ні до робочих груп цих «трійок» Стефанчука, ні до обговорення на комітеті, щоб я хоча б вставила свої правки. Тишком-нишком все проходить. Навіть у залі не дають ці правки підняти. Арахамія просто сказав, що наша фракція не буде на правках наполягати, не питаючи мене, чи я хочу на них наполягати, чи ні. І найголовніше – відмова від правок (мова про закон про олігархів – ред.) навіть не була рішенням фракції, бо вона поділилася 50 на 50. Хоча у нас є домовленість, що ми 70 на 30 голосуємо (якщо 70% фракції підтримують те чи інше рішення, 30% йому підкоряються – «Главком»), але вона була порушена», – наголосила «слуга».

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).