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Голова НАЗК розповів, як подаються засекречені декларації під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова НАЗК розповів, як подаються засекречені декларації під час війни
Голова НАЗК пояснив, що наразі оприлюднення декларацій містить небезпеку життю громадян
фото з відкритих джерел

«Із 900 тис. посадовців, які мають подати декларації, цього року щорічні декларації за 2021 рік подали 300 тис.»

Українці, які не мають можливості подати декларацію про майновий стан та доходи, можуть відкласти цей процес до скасування військового стану в країні. Право на таку відстрочку нині закріплено на законодавчому рівні. Відтак, число посадовців, котрі оприлюднили свої доходи, цього року різко скоротилася. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«Із 900 тисяч посадовців, які мають подати декларації, цього року щорічні декларації за 2021 рік подали 300 тисяч», – пояснив він.

За словами Новікова, багато посадовців зараз воюють у лавах ЗСУ, захищають Україну в інших органах – поліції, ДСНС. Тобто фізично не мають доступу до потрібних для заповнення документів.

«Проте більшість декларантів є доброчесними і подадуть їх до кінця року. Якщо вони зараз їх не подадуть, то за рік можуть забути якісь дані – це спричинить недостовірні відомості в декларації і ми мусимо ініціювати кримінальне провадження. Простіше зараз ці декларації подати», – сказав Олександр Новіков.

Також голова НАЗК пояснив, що наразі оприлюднення декларацій містить небезпеку життю громадян.

«Якби цей реєстр був відкритий, російські окупанти використовували б його для ліквідації та деморалізації тих українців, які працюють на державу та захищають її. Адже декларації військових також були публічними. Чи не означає це, що оприлюднення таких даних призведе до тиску на них? Чи чогось гіршого», – підсумував Олександр Новіков.

Раніше НАЗК анонсувало відновлення декларування партій. Очільник відомства Олександр Новіков сподівається, що парламентські партії вже цього місяця встановлять чіткий дедлайн для подання декларацій та відновлять повні перевірки статків посадовців. 

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Теги: окупанти війна партії декларація реєстр

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