Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів

Мар'яна Безугла закликала СБУ перевірити нардепів, які раніше працювали у «Мотор Січі»

Мар’яна Безугла переконана, що робота у «Мотор Січі» – це «не вирок», однак попросила СБУ все ж перевірити двох народних депутатів

У Верховній Раді є два народні депутати, які раніше працювали у компанії «Мотор Січі», президента якої В’ячеслава Богуслаєва підозрюють у пособництві Росії. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла запропонувала Службі безпеки України провести перевірку цих нардепів.

Йдеться про народних депутатів зі «Слуги народу» Геннадія Касая та Артема Кунаєва.

«Хочу сказати і не можу мовчати. В комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки є людина, яка раніше працювала в системі «Мотор Січ». Це Геннадій Касай. За весь час роботи у нас не було якоїсь неконструктивної поведінки від колеги. Але. Якщо Служба безпеки України матиме питання до Геннадія Касая та/або будуть проводитися слідчі дії, бачу готовність в комітеті реагувати в межах та у спосіб повноважень.

Це ж стосується Артем Кунаєв, який теж працював в ПАТ «Мотор Січ» і наразі є нардепом в комітеті Верховної Ради з питань бюджету», – написала Безугла.

Депутатка наголосила, що робота у «Мотор Січі» – це «не вирок». Вона нагадала, що і Богуслаєв, який наразі перебуває під слідством, також був народним депутатом.

«Нагадаю, В’ячеслав Богуслаєв був нардепом з 2006 (вже після помаранчевої революції) до 2019 року (5-8 скликання), а в це скликання не потрапив», – написала Безугла.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента компанії «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву вигляді тримання під вартою.