Бунт у «Слузі народу». Депутка Яцик пояснила, що її не влаштовує

Запорізька влада купила томограф за 30 млн для… окупованого Приморська – депутат

Війна не згуртувала провладну фракцію з Офісом президента, а навпаки – посилила конфронтацію між ними. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла мажоритарна депутатка Юлія Яцик, обрана по 79 округу Запорізької області, яка покинула партію президента.

«Замість того, щоб зміцнитися депутатами на територіях і показати силу провладної партії та фракції, щоб об’єдналися Кабмін, міністерства, депутати, – пішов якийсь такий розкол. Більше важелів впливу було надано головам обладміністрацій, обласним військовим адміністраціям. Можливо, якісь з цих голів реально виконують свої посадові обов’язки сумлінно. Але в нашій області, наприклад, чомусь виділяються кошти на ремонти лікарень на окупованих територіях, чи на закупівлю томографа Приморському санаторію», – розповіла народна обраниця.

За словами Юлії Яцик, витрачати 30 мільйонів гривень на томограф для окупованого Приморська – неприпустиме марнотратство у час війни. Так само, як і 30 бойлерів для запорізьких шкіл, які придбала міська рада. Адже освітні заклади все одно працюють дистанційно.

«Чому не придбати буржуйки? Чому не обладнати бомбосховища в Запоріжжі, де постійно прильоти та бомбардування? Ніхто не розуміє, де ці бомбосховища, в якому вони стані. Така алогічна поведінка і ставить під сумнів, чи дійсно правильно Офіс президента зробив ставку саме на вертикаль обласної місцевої влади, а не на депутатів, які відчувають потреби на територіях», – зауважила Юлія Яцик.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Яцик 25 жовтня заявила, що написала заяву про вихід з політичної партії «Слуга народу». Натомість вона продовжить брати участь у діяльності добровольчого формування територіальної громади та залишиться на посаді радника командира 110 Запорізької окремої бригади територіальної оборони.