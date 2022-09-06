«Слуга народу» визначилася з кандидатурою голови Фонду держмайна

Умєров входив до переговорної групи, яка вела перемовини з росіянами в Стамбулі

Сьогодні, 6 вересня, на своєму засіданні фракції «Слуга народу» представила кандидата на посаду голови Фонду державного майна України, члена української делегації на переговорах з Росією, нардепа від фракції «Голос» Рустема Умєрова. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Пан Умєров раніше входив до переговорної групи, яка на початку повномасштабного вторгнення вела перемовини з росіянами в Стамбулі. Голосування відбудеться на найближчому пленарному засідання ВР», – зазначила Геращенко.

Як повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук, Умєров був присутній на засіданні фракції «Слуга народу», де представив своє бачення роботи на посаді Голови Фонду держмайна і відповів на запитання народних депутатів.

Нагадаємо, 26 липня Ольга Батова, яка займала посаду виконувачки обов'язків голови Фонду державного майна, написала заяву про звільнення.