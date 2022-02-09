Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню

В Одесі на аукціон виставили приміщення центру екології моря

В оренду здають приміщення Українського наукового центру екології моря

Фонд держмайна України оголосив аукціон стосовно оренди приміщення в Одесі. Вартість лоту оцінили в одну гривню. Про це стало відомо з системи публічних продажів ProZorrro.

На аукціоні шукатимуть нового орендаря приміщення Українського наукового центру екології моря, що знаходиться на другому поверсі будівлі. Цей центр знаходиться в Одесі на Французькому бульварі, 89.

Стартова ціна оренди офісного приміщення, площа якого займає 25,6 квадратного метра, становить 1 гривню 2 копійки. ФДМУ пропонує строк оренди тривалістю на 5 років.

Лот виставляється вперше.

Інформацію щодо аукціону розмістили 8 лютого, пропозиції прийматимуть до 1 березня, а от торги відбудуться вже 2 березня.

Нагадаємо, Фонд держмайна України у період з 25 лютого до 4 березня виставить на приватизацію п'ять спиртових активів.