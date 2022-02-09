  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі на аукціон виставили приміщення центру екології моря - Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню
    В Одесі на аукціон виставили приміщення центру екології моря
    фото: prozorro.sale

    В оренду здають приміщення Українського наукового центру екології моря

    Фонд держмайна України оголосив аукціон стосовно оренди приміщення в Одесі. Вартість лоту оцінили в одну гривню. Про це стало відомо з системи публічних продажів ProZorrro.

    На аукціоні шукатимуть нового орендаря приміщення Українського наукового центру екології моря, що знаходиться на другому поверсі будівлі. Цей центр знаходиться в Одесі на Французькому бульварі, 89.

    Стартова ціна оренди офісного приміщення, площа якого займає 25,6 квадратного метра, становить 1 гривню 2 копійки. ФДМУ пропонує строк оренди тривалістю на 5 років.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню
    Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню
    Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню
    Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню
    фото: prozorro.sale

    Лот виставляється вперше.

    Інформацію щодо аукціону розмістили 8 лютого, пропозиції прийматимуть до 1 березня, а от торги відбудуться вже 2 березня.

    Нагадаємо, Фонд держмайна України у період з 25 лютого до 4 березня виставить на приватизацію п'ять спиртових активів.

    Теги: Одеса аукціон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню