Фонд держмайна виставив в Одесі приміщення на аукціон з оренди за одну гривню
В оренду здають приміщення Українського наукового центру екології моря
Фонд держмайна України оголосив аукціон стосовно оренди приміщення в Одесі. Вартість лоту оцінили в одну гривню. Про це стало відомо з системи публічних продажів ProZorrro.
На аукціоні шукатимуть нового орендаря приміщення Українського наукового центру екології моря, що знаходиться на другому поверсі будівлі. Цей центр знаходиться в Одесі на Французькому бульварі, 89.
Стартова ціна оренди офісного приміщення, площа якого займає 25,6 квадратного метра, становить 1 гривню 2 копійки. ФДМУ пропонує строк оренди тривалістю на 5 років.
Лот виставляється вперше.
Інформацію щодо аукціону розмістили 8 лютого, пропозиції прийматимуть до 1 березня, а от торги відбудуться вже 2 березня.
Нагадаємо, Фонд держмайна України у період з 25 лютого до 4 березня виставить на приватизацію п'ять спиртових активів.