Приватизація «Більшовика». Фонд держмайна пояснив, чому завод продали «за копійки»

«Ані Фонд, ані Уряд не визначають вартість активів великої приватизації»

Фонд державного майна України безпосередньо не здійснював оцінку легендарного київського заводу «Більшовик», який наприкінці минулого року пішов «з молотка» за програмою «Великої приватизації» за 1,4 млрд грн. До того ж, установа відкидає звинувачення у непрозорій приватизації заводу, йдеться в матеріалі «Главкома».

«Варто зазначити, що ні Фонд, ні Уряд не визначають вартість активів великої приватизації. З цією метою, як і прописано в законі про приватизацію від 2018 року на конкурсних засадах наймаються репутабельні радники з приватизації, які затверджуються Кабінетом Міністрів України та залучаються Фондом держмайна», – йдеться у відповіді установи на запит «Главкома».

Чиновники Фонду наполягають, що вони не можуть ні змінити запропоновану ціну, ні відхилити, ні запропонувати визначити нову.

«Окремо варто зазначити, що аналіз пропозицій радника з приватизації розглядається попередньо міжвідомчою аукціонною комісією до складу якої входять представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, представники правоохоронних органів: МВС, СБУ та ДБР», – додали у Фонді.

На думку заступниці голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолани Підласої, ціна за об’єкт дійсно була низькою, однак, з урахуванням боргу заводу, який має покрити покупець (500 млрд грн) та інших проблем, вона могла би бути і ще нижчою.

Нагадаємо, 27 жовтня 2021 року Фонд державного майна на аукціоні продав АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик») компанії «Дженерал Комерс» за 1,429 млрд грн.

Згодом ДБР заарештувало 100% акцій підприємства у рамках кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час продажу об’єкта.

Раніше повідомлялося, що Київ хоче викупити п’ятий цех заводу «Більшовик».

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