Виконувачка обов’язків глави Фонду держмайна подала у відставку

Ольга Батова йде з посади в. о. глави Фонду державного майна

Чиновниця просить звільнити її 10 серпня

Ольга Батова, яка займає посаду виконувачки обов'язків голови Фонду державного майна, написала заяву про звільнення. Фото заяви чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року», – йдеться у заяві.

Зазначимо, що Ольга Батова почала виконувати обов'язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка.

З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.

Того ж дня парламент звільнив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.