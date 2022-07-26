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    Політика

    Виконувачка обов’язків глави Фонду держмайна подала у відставку

    Ольга Батова йде з посади в. о. глави Фонду державного майна - Виконувачка обов’язків глави Фонду держмайна подала у відставку
    Ольга Батова йде з посади в. о. глави Фонду державного майна
    фото з відкритих джерел

    Чиновниця просить звільнити її 10 серпня

    Ольга Батова, яка займає посаду виконувачки обов'язків голови Фонду державного майна, написала заяву про звільнення. Фото заяви чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

    «Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року», – йдеться у заяві.

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    Зазначимо, що Ольга Батова почала виконувати обов'язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка.

    З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.

    Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

    19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.

    Того ж дня парламент звільнив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

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    Теги: Україна Фонд державного майна звільнення
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    Виконувачка обов’язків глави Фонду держмайна подала у відставку