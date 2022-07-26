Виконувачка обов’язків глави Фонду держмайна подала у відставку
Чиновниця просить звільнити її 10 серпня
Ольга Батова, яка займає посаду виконувачки обов'язків голови Фонду державного майна, написала заяву про звільнення. Фото заяви чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року», – йдеться у заяві.
Зазначимо, що Ольга Батова почала виконувати обов'язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка.
З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.
Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
Того ж дня парламент звільнив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.