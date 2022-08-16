Монобільшість у Раді «забанила» звернення до світу через теракт в Оленівці

Російські війська завдали удару по в'язниці в Оленівці у ніч на 29 липня

Внесення до порядку денного законопроєкту про звернення щодо теракту в Оленівці підтримала лише трохи більше половини фракції «Слуги народу»

Монобільшість відмовилась ставити в порядок денний Верховної Ради звернення до Євросоюзу, країн НАТО та міжнародних організацій щодо вбивства росіянами українських полонених в Оленівці. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв.

За словами народного депутата, за проєкт закону віддали свої голоси лише 189 народних обранців, з них – лише 120 депутатів від «Слуги народу».

«Мені сьогодні було сумно і соромно за Верховну Раду. Ірина Геращенко під кінець пленарного засідання протиснула, щоб головуючий Стефанчук запропонував депутатам визначитись щодо включення до порядку денного мого законопроекту 7627 – звернення до світу щодо рашистського теракту в Оленівці проти «азовців» та інших захисників Маріуполя. «За» було 189. З них «слуг» – лише 120. Половина монобільшості. Їм я подякував. Іншим в очі все сказав. Вперше на трибуні ВР мене насправді вхопило серце», – зазначив Ар’єв.

фото: Олег Синютка

Звернення, яке народні депутати пропонували направити до Євросоюзу, країн НАТО та міжнародних організацій, містить такі тези:

висловлює своє обурення цинічному вбивству українських військовополонених захисників Маріуполя, що вчинила Російська Федерація в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці;

закликає Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією та направити представників Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії;

закликає Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організацію з Безпеки і Співробітництва в Європі вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України;

закликає Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Незалежну міжнародну медичну гуманітарну організацію «Лікарі без кордонів» невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені.

закликає міжнародні інституції активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя, оскільки лише зусилля України не дають для цього необхідних результатів;

звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО: визнати дії Російської Федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила Російська Федерація в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці терористичним актом;

визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму;

посилити тиск на Російську Федерацію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави – спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ Російської Федерації.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 29 липня атакували колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.