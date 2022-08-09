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Убивство полонених в Оленівці. Командир «Азова» дав оцінку Червоному Хресту

Надія Клочко
glavcom.ua
Убивство полонених в Оленівці. Командир «Азова» дав оцінку Червоному Хресту
Росіяни вбили понад 50 українських військовополонених у Оленівці
фото: Reuters

Якби в Оленівці був хоч один представник Червоного Хреста, трагедія не сталася б

Міжнародні організації не приділяють належної уваги нечуваному російському теракту – масовому вбивству українських військовополонених. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків командира полку «Азов» Микита Надточій у інтерв’ю «Українській правді».

«Про це (теракт в Оленівці – «Главком») кричить тільки Україна, але по факту про це повинен кричати світ. Я не розумію, чому зараз міжнародні організації мовчать», – зазначив він.

Командир «Азова» висловив критику Міжнародному комітету Червоного Хреста, який не виконав своїх зобов’язань щодо нагляду за українськими військовополоненими.

«Червоний Хрест начебто хотів приїхати на місце злочину і зробити якесь розслідування. Їх не пустили і вони такі «Ну, окей». Ну як це? Так не повинно бути! Сьогодні це Україна, завтра це може бути Польща і так далі. Що вони потім будуть робити?» – обурюється військовий.

Надточій наголосив, що Червоний Хрест мав постійно супроводжувати українських військовополонених.

«Від самого початку було кілька фактів того, що вони там були присутні, але пару діб, хоча це повинно бути постійне супроводження. Постійне. І на мою думку, якби там був хоч один представник Червоного Хреста, то цієї тяжкої трагедії ми б могли взагалі не побачити, вона могла просто не відбутись, тому що навряд чи, я думаю, росіяни взяли б на себе відповідальність і дозволили загинути представнику міжнародної організації типу Червоного Хреста», – сказав він.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

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Теги: Оленівка теракт росія Азов полон

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