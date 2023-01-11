«Слуги» найближчим часом виженуть з Ради ще чотирьох депутатів
Нардепів позбавлять мандатів без шансів на оскарження в судах
На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Зазначається, що це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах.
«Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України», – йдеться в повідомленні.
Ймовірно, мова йде про Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна, яких вчора позбавили громадянства України.
Раніше повідомлялося, що також опрацьовується варіант позбавлення депутатства тих представників колишньої ОПЗЖ, які залишили Україну після початку повномасштабної агресії і не з’являються на парламентських засіданнях. Серед них – Вадим Столар, Наталя Королевська, Олег Волошин та ще з пів десятка парламентарів.
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