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«Слуги» найближчим часом виженуть з Ради ще чотирьох депутатів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Слуги» найближчим часом виженуть з Ради ще чотирьох депутатів
Мова йде про Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна, яких вчора позбавили громадянства України
фото з відкритих джерел

Нардепів позбавлять мандатів без шансів на оскарження в судах

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. 

Зазначається, що це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. 

«Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України», – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, мова йде про Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна, яких вчора позбавили громадянства України.

Раніше повідомлялося, що також опрацьовується варіант позбавлення депутатства тих представників колишньої ОПЗЖ, які залишили Україну після початку повномасштабної агресії і не з’являються на парламентських засіданнях. Серед них – Вадим Столар, Наталя Королевська, Олег Волошин та ще з пів десятка парламентарів.

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Теги: Опозиційна платформа — За життя Верховна Рада партія Слуга народу партії Давид Арахамія

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