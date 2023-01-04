Що робити із депутатами від проросійських партій: результати опитування

«Верховна Рада може вирішити питання однією постановою»

Більшість громадян України виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій і лише 3% українців готові дати депутатам заборонених партій допрацювати до наступних виборів. Про це йдеться в опитуванні, оприлюдненому рухом «Чесно».

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Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.

Чого хочуть українці?

14% українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,

10,5% за дострокове позбавлення повноважень та заборону балотуватись знову,

11% за проведення люстрації та заборону обіймати державні посади,

17% українців вимагають від правоохоронців розслідувати діяльність кожного окремо і перевірити на факти держзради

39% за все вище перелічене.

«Уже майже рік, як триває повномасштабна війна. Суди формально заборонили проросійські партії, але депутати заборонених партій досі залишаються у місцевих радах і парламенті. Публічне звернення до парламенту від Руху ЧЕСНО та наших колег із громадського сектору і ЗМІ щодо усунення з головування у комітеті свободи слова фігуранта Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича – проігнороване», – так прокоментувала результати опитування лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська і додала, що Верховна Рада може вирішити це питання однією постановою.

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До слова, у Верховній Раді триває збір підписів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про включення до порядку денного законопроекту щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ. Проте є низка депутатів, які відмовилися підтримати цю ініціативу.