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Що робити із депутатами від проросійських партій: результати опитування

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Що робити із депутатами від проросійських партій: результати опитування
колаж: «Чесно»

«Верховна Рада може вирішити питання однією постановою»

Більшість громадян України виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій і лише 3% українців готові дати депутатам заборонених партій допрацювати до наступних виборів. Про це йдеться в опитуванні, оприлюдненому рухом «Чесно».

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.

Що робити із депутатами від проросійських партій: результати опитування фото 1

Чого хочуть українці?

  • 14% українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,
  • 10,5% за дострокове позбавлення повноважень та заборону балотуватись знову,
  • 11% за проведення люстрації та заборону обіймати державні посади,
  • 17% українців вимагають від правоохоронців розслідувати діяльність кожного окремо і перевірити на факти держзради
  • 39% за все вище перелічене. 

«Уже майже рік, як триває повномасштабна війна. Суди формально заборонили проросійські партії, але депутати заборонених партій досі залишаються у місцевих радах і парламенті. Публічне звернення до парламенту від Руху ЧЕСНО та наших колег із громадського сектору і ЗМІ щодо усунення з головування у комітеті свободи слова фігуранта Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича – проігнороване», – так прокоментувала результати опитування лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська і додала, що Верховна Рада може вирішити це питання однією постановою.

До слова, у Верховній Раді триває збір підписів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про включення до порядку денного законопроекту щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ. Проте є низка депутатів, які відмовилися підтримати цю ініціативу.

Читайте також: Що у залі Ради робить ОПЗЖ? 
Теги: війна Опозиційна платформа — За життя Верховна Рада

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