Собчак звинуватила українців у нацизмі: подробиці скандалу

Собчак звинуватила українців у нацизмі через гнівні коментарі під постом Zara з російською моделлю.

Російська журналістка Ксенія Собчак почала звинувачувати українців у нацизмі, вторячи російській пропаганді. Відповідний пост Собчак написала у Telegram.

Собчак вивів із себе скандал із брендом одягу Zara, який використав для нової кампанії відому російську топ-модель Наталю Водянову. Українці вважали співпрацю бренду з росіянкою недоречною в той час, як армія РФ займається окупацією та масовими вбивствами громадян України. Деякі з них висловили своє невдоволення Zara у коментарях.

Собчак у відповідь вибухнула критикою, звинувачуючи українців у «нацизмі».

«Ну, ось не соромно? Що за нацизм взагалі? (...) Тобто люди сидять у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне, з чим треба поборотися, це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії і т. д. ? Це взагалі-то нацизм», – написала російська журналістка.

Раніше Ксенія Собчак на своїй сторінці в соцмрежі уїдливо висловилася про пропагандистку Ольгу Скабеєву, через помилку, яку та зробила в одному з телеефірів.