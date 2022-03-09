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    «Це - пі@дец». Ксенія Собчак оцінила нову фінансову реальність Росії

    Санкції проти РФ обвалили курс рубля - «Це - пі@дец». Ксенія Собчак оцінила нову фінансову реальність Росії
    Санкції проти РФ обвалили курс рубля

    Росіяни не зможуть купувати готівкову валюту

    Російська телеведуча Ксенія Собчак жорстко відреагувала на обмеження Центробанку РФ на продаж готівкової валюти. Свою реакцію вона оприлюднила у соцмережі.

    «Який пі@дец. Це означає, що валюти немає зовсім», - написала Собчак.

    Скріншот з телеграму Собчак

    Скріншот з телеграму Собчак

    Нагадаємо, банки Росії від 9 березня по 9 вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам.

    Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише $10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.

    У ніч на 9 березня в Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь грош

    До слова, 2 березня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Собчак залишає Росію та відлітає до Стамбула. Про це нібито повідомило джерело у її команді.

    Раніше мати Собчак, сенаторка Людмила Нарусова звернулась до росіян у зв'язку із війною в Україні.

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    Теги: Росія банк війна валютні операції Ксенія Собчак
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    «Це - пі@дец». Ксенія Собчак оцінила нову фінансову реальність Росії