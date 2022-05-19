Лідер ДДТ жорстко висміяв Путіна. Собчак спрогнозувала майбутнє співака

Юрій Шевчук заявив, що «Батьківщина – це не дупа президента, яку треба весь час цілувати». Ксенія Собчак прогнозує заборону його концертів

У мережі з'явилося відео з російським музикантом Юрієм Шевчуком, який на одному з концертів гурту ДДТ емоційно висловився про те, що відбувається в його країні. Де і коли було зроблено запис, не відомо.

Учора, 18 травня, колектив виступав в Уфі. Декорації на відео з промовою Шевчука схожі на оформлення сцени з роликів, опублікованих у соцмережах глядачів концерту в Уфі та самого гурту. Шевчук на концерті, представляючи свою чергову композицію, під оплески виступив з потужною промовою: «Батьківщина – це не дупа президента, яку треба весь час цілувати. Це бабуся злиденна, що продає картку на вокзалі. Ось це Батьківщина».

Російська телеведуча, громадянська активістка Ксенія Собчак, коментуючи заяву Шевчука, прогнозує, що за це йому почнуть «шити» статтю. Також вона не виключила, що влада може заборонити проведення концертів групи ДДТ.

«Стаття – зрозуміло, але за що саме? І як мінімум три літні концерти у гурту далі, і перший із них – стадіонний у Москві – «Відкриття Банк Арена», на майданчику спартаківців. Подивимося, чи надійде офіційна письмова заборона його проведення. Точніше – «коли надійде», – написала вона у Telegram.

Скріншот з Telegram Ксенії Собчак

Нагадаємо, Путін через свого помічника передав українцям послання. Так, Володимир Мединський відзначився низкою цинічних заяв на українську тематику. Зокрема, він наполягає, що це не російські танки та бомби заважають українцям жити, а політика української влади суперечить справжнім інтересам українців. Путін устами Мединського звинувачує саме Київ, який три місяці поспіль обстрілюють ракетами, у бажанні... воювати.