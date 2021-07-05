Хто досі є прихильником Зеленського? Соціолог намалював портрет виборця

Олексій Антипович розповів, що Зеленського підтримують дещо більше в Центральній та Південній Україні

Голова соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович у інтерв’ю для «Главкому» розповів про передвиборчі настрої українців під час спокійного для політиків літнього сезону. Так, на думку експерта, нинішнього президента Володимира Зеленського «підтримують люди, які орієнтовані на нових політиків і яких дістали старі».

«Зеленського підтримують дещо більше в Центральній та Південній Україні, дещо менше – в Західній та Східній, в яку входить також контрольована територія Донбасу. Краї дещо більше поляризуються: Західна Україна – під Порошенка, Східна – під Бойка і ОПЗЖ», – розповів Антипович.

Соціолог додав, що ядро Зеленського – від пенсіонерів до молоді – яким було, таким і залишається. Воно менш ідеологізоване, менш орієнтоване на якісь політичні питання або міжнародну політику.

«Його більше цікавить економічне зростання, питання соціалізму та патерналізму, вони чекають, що держава повинна щось їм дати. Таких виборців є абсолютна більшість в Україні, їхніми фаворитами свого часу були і попередні президенти, які пропонували прості рішення. Зеленський в цьому плані не є новим, він просто не такий, як виглядала раніше українська політика. І за рахунок цієї «інакшості» він і тримає свій рейтинг», – зауважив Антипович.

Водночас нестабільність у парламенті дає запит на важковаговиків у владі, таких, як Гройсман чи Тимошенко. Рейтинг Петра Порошенка частково зменшився за ці два роки: «Бо на нього як вже не президента не можна повісити всі негативи», – каже експерт.

За даними соціологів, в Україні симпатиків Путіна – до 13%. Голосувати за ОПЗЖ готова приблизно половина їхніх виборців.

«Це люди, які підтримують стабільність, порядок, зарплати, пенсії, для яких директор заводу – цар і Бог. Здебільшого, прихильники такої риторики живуть на Південному сході України», – розповів Олексій Антипович.

Та як би наразі не складалися симпатії чи антипатії виборців, експерт вважає: люди будуть вагатися навіть до дня голосування.

Нагадаємо, дії президента Володимира Зеленського не схвалює більше половини громадян. Більшість жителів України – 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку.

Також більше ніж половина українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС.