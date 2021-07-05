Зеленський їде на два дні до Литви

Володимир Зеленський на запрошення литовського президента візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви

Володимир Зеленський на запрошення литовського президента візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви

У Вільнюсі Зеленський розкаже про реформи в Україні

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литву, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, у Вільнюсі Зеленський візьме участь у четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

Під час візиту також заплановане проведення переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, Зеленський на запрошення президента Литви візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви.

Конференція з реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) – щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. З 2017 року конференція об’єднує українських та міжнародних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства щодо процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив. Попередні три конференції відбулися у Лондоні, Копенгагені й Торонто.

Між іншим, сьогодні ЗСУ оголосили про спільні з Литвою і Польщею навчання.

Навчання Три мечі 2021 – це багатонаціональні навчання, які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.

Повідомляється, що у навчанні візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, більше 200 бойових машин із 4 країн учасниць: Литви, Польщі, України та США.

Вперше ці навчання будуть проведені в України.