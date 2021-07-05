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    Зеленський їде на два дні до Литви

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    Володимир Зеленський на запрошення литовського президента візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви - Зеленський їде на два дні до Литви
    Володимир Зеленський на запрошення литовського президента візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви
    Фото з відкритих джерел

    У Вільнюсі Зеленський розкаже про реформи в Україні

    Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литву, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Згідно з повідомленням, у Вільнюсі Зеленський візьме участь у четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

    Під час візиту також заплановане проведення переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

    Крім того, Зеленський на запрошення президента Литви візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви.

    Конференція з реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) – щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. З 2017 року конференція об’єднує українських та міжнародних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства щодо процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив. Попередні три конференції відбулися у Лондоні, Копенгагені й Торонто.

    Між іншим, сьогодні ЗСУ оголосили про спільні з Литвою і Польщею навчання.

    Навчання Три мечі 2021 – це багатонаціональні навчання, які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.

    Повідомляється, що у навчанні візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, більше 200 бойових машин із 4 країн учасниць: Литви, Польщі, України та США.

    Вперше ці навчання будуть проведені в України.

    Теги: ЄС Литва Володимир Зеленський президент
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    Зеленський їде на два дні до Литви