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    Справи йдуть у неправильному напрямку. Понад 50% українців не схвалюють дії Зеленського

    опитування
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    52,7% українців не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського - Справи йдуть у неправильному напрямку. Понад 50% українців не схвалюють дії Зеленського
    52,7% українців не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського
    Фото: president.gov.ua

    Оптимістично оцінюють напрямок руху справ в Україні лише 20% опитаних українців

    Більшість жителів України – 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Це випливає із результатів всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

    Натомість оптимістично оцінюють напрямок руху справ в Україні 20%, ще 16% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

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    Також на запитання «Ви, у цілому, схвалюєте чи не схвалюєте діяльність президента України Володимира Зеленського?» опитані українці відповіли:

    • «Не схвалюю» – 52,7%
    • «Схвалюю» – 34,1%
    • «Важко сказати/ Відмова» – 13,2%.
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    Опитування проводилося з 22 до 29 червня методом особистого (face-to-face) інтерв’ю. Опитано 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

    У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

    Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

    Нагадаємо, більше половини українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС.

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    Теги: соцопитування політика українці Володимир Зеленський Україна президент
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    Справи йдуть у неправильному напрямку. Понад 50% українців не схвалюють дії Зеленського