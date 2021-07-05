Справи йдуть у неправильному напрямку. Понад 50% українців не схвалюють дії Зеленського

Оптимістично оцінюють напрямок руху справ в Україні лише 20% опитаних українців

Більшість жителів України – 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Це випливає із результатів всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Натомість оптимістично оцінюють напрямок руху справ в Україні 20%, ще 16% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

Також на запитання «Ви, у цілому, схвалюєте чи не схвалюєте діяльність президента України Володимира Зеленського?» опитані українці відповіли:

«Не схвалюю» – 52,7%

«Схвалюю» – 34,1%

«Важко сказати/ Відмова» – 13,2%.

Опитування проводилося з 22 до 29 червня методом особистого (face-to-face) інтерв’ю. Опитано 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, більше половини українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС.

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