Сьогодні Рада спробує перекроїти мапу України і ухвалити ряд призначень



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У порядку денному Ради низка законопроєктів і постанов

У четвер, 16 липня, відбудеться чергове пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, на якому планується розглянути ряд кадрових питань.

Згідно з порядком денним, планується розглянути ряд проєктів постанов:

«Про утворення та ліквідацію районів», №3650,

«Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі», № 3736.

У цей день також планується прийняти рішення щодо законопроектів «Про основні засади молодіжної політики», «Про публічні електронні реєстри», «Про сільськогосподарську кооперацію».

Крім того, Верховна Рада також планує розглянути ряд законопроектів у першому читанні, серед яких:

«Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», №3648;

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або) її компонентів», №3649;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва», №3060;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів», №2353;

«Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо створення належних умов для реалізації права громадян на допуск до складання іспиту, керування транспортними засобами та підвищення рівня підготовки водіїв», №2201;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор», №2713 і альтернативних до нього 2713-1, 2713-2, 2713-3, 2713-д.

Згідно з порядком денним, у другому читанні планується розглянути ряд проектів законів, які стосуються оборони та розвідки:

«Про оборонні закупівлі», № 2398-д;

«Про розвідку» № 2412-д,

«Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.

Також у другому читанні буде розглядатися проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», №3485.

Планується включити до порядку денного і прийняти рішення щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», №3640.

У планах Верховної Ради розгляд чотирьох законопроектів, що стосуються захисту прав дітей: щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження; щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі; щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги і щодо спрощення процедури розгляду судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада України проголосувала за проєкт постанови «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» № 3809.

При цьому був знятий з розгляду проєкт постанови «Про утворення та ліквідацію районів» № 3650.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня.

15 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

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